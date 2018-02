Csúfos ellenzéki kudarc a diáktüntetés

Bár papíron a Független Diákparlament kényesen ügyelt rá, hogy a mára meghirdetett titltakozását politikamentesnek állítsa be, a gyakorlatban megint kiderült, hogy a néhány száz fős "megmozdulás" sokkal inkább szólt a kormány szapulásáról, mint sem a közoktatás jövőjéről. A januári első felvonás után másodjára is elmaradt a kritikus tömeg.

Néhány százan vehettek részt a Független Diákparlament (FD) nevű szervezet mai megmozdulásán, amelyet elviekben a közoktatás megreformálásáért hirdettek meg. Azért csak elviekben, mert a gyakorlat egészen mást mutatott.

A Soros György-közeli fiókcsapat szóvivője a Kossuth téren arra bíztatott mindenkit, hogy április 8-án menjenek el szavazni, és azt is világossá tette, hogy „bár nem akar senkit győzködni", ne a Fidesz-KDNP szövetségére voksoljanak.

A politikai belekeverésével egyértelművé vált az, amely már eddig is annak látszott: az FD egy ellenzéki politikai akciót vett a hátára a választási kampány kellős közepén. Az ellenzéki pártok egyébként eleve így is viszonyultak a rendezvényhez, Vona Gábor a Jobbik elnöke például közleményben jelentette be, hogy részt vesz az eseményen.

Hogy mennyire politikai indíttatású volt a tüntetés, az az Átlátszó oldalán - amely élőben közvetített - szépen megfigyelhető volt. A kommentelők közül voltak, akik akasztást, kötelet és bitófát követelt az oktatásért felelős miniszternek, vagy a kormánynak. Az Átlátszót - mint tudjuk - Soros pénzeli.

Nagy divat ez mostanában az ellenzéknél, elég, ha csak a vasárnapi hódmezővásárhelyi polgármesteri választásra készülő Márki-Zay Péter kirohanására gondolunk.

Hiába azonban a politikai hátszél, a kritikus tömeg a januári próbálkozása után ezúttal sem jött össze az FD-nek. A demokrácia hiányát előszeretettel emlegető, mégis zavartalanul tiltakozható szónokokat nevetségesen kevesen, néhány százan figyelhették a parlament előtti téren.