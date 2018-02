A jövő héten mínusz 20 fok is lehet

Szombat estétől több napon át nem emelkedik 0 Celsius-fok felé a hőmérséklet, éjszakánként országszerte mínusz 10 fok alá hűl a levegő - hívta a fel a figyelmet a meteorológiai szolgálat pénteken Facebook-oldalán. Az előrejelzés szerint a jövő héten többfelé mínusz 10 fok körüli maximumokra és mínusz 20 fok körüli minimumokra kell készülni.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint szombat estétől fagypont alá csökken a hőmérséklet és a következő öt-hat napban sem emelkedik 0 fok fölé napközben.

A jövő hét első felében lesznek olyan napok, amikor napközben is mínusz 5 fok körül alakulnak a maximumok. Ráadásul az erős szél miatt ezt is jóval hidegebbnek lehet majd érezni. Éjszakánként az ország legnagyobb részén mínusz 10 foknál is hidegebb idő várható.

Szombat

Az előrejelzés szerint szombaton többfelé kisüt a nap, de reggel még délnyugaton, napközben a középső országrészben sok lesz a felhő, ott havazás is valószínű.

Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél, ami helyenként gyenge hófúvást is okozhat. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 8 és mínusz 1 fok között alakul, de északkeleten a havas, szélvédett, derült tájakon mínusz 10 foknál is hidegebb lehet. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között valószínű.

Vasárnap

Vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett délen lehet néhol gyenge havazás. Többfelé megerősödik a szél, ezért hófúvásra is számítani kell. A minimumhőmérséklet általában mínusz 14 és mínusz 7 fok között alakul, de a gyengén felhős, havas, szélvédett tájakon mínusz 15 fok alatt valószínű. A nappali maximumok mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakulnak.

Jövő héten akár mínusz 20 fok is lehet

A jelenlegi előrejelzés szerint a jövő héten tovább hűl a levegő. Néhol napközben is mínusz 10 fok körül alakul a hőmérséklet, a leghidegebb órákban mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.

Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár pénteken jelentette be: a várható extrém hideg miatt szombat déltől életbe lép a vörös kód riasztás.Ennek eljárásrendje szerint a hajléktalanokat segítő szervezetek mellett szükség esetén a bentlakásos intézményeknek is meg kell nyitniuk kapuikat a rászorulók előtt.