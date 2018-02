A Soros-szervezetek a törvények kijátszására tanítják be a migránsokat

Azt eddig is tudták, hogy a Soros-szervezetek szervezik a migrációt, de már bizonyíték is van arra, hogy a törvények kijátszására tanítják be őket - közölte Halász János, a Fidesz frakciószóvivője újságírókkal.

Halász elmondta: a magyar határtól délre migránsszótárt osztogatnak, amely segítség ahhoz, hogy tudatosan hazudjanak, csaljanak a menedékkérelmi eljárásban.

Arra tanítják be őket, mit hazudjanak az európai hatóságoknak annak érdekében, hogy könnyebben kapják meg a menekültstátuszt

- mondta.

A szóvivő példaként említette, betanítják őket arra: mondják azt, pszichés zavaraik vannak, hivatkozzanak arra, hogy trauma hatása alatt állnak vagy vallják magukat homoszexuálisnak, transzszexuálisnak.

Arra is betanítanak migránsokat, hogy mondják azt, Németországban vannak rokonaik vagy a családjukat útközben elveszítették, esetleg egy nem biztonságos harmadik országon keresztül érkeztek - sorolta.

A kormánypárti politikus szerint mindez ez konkrét bizonyíték arra, hogy a Soros-szervezetek a törvények kijátszására is biztatják a migránsokat. Ráadásul ez nemzetbiztonsági kockázatot is jelent, valamint azt, hogy pénzügyi átláthatóságra és a Stop Soros törvényre nagy szükség van.