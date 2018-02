Így fürödtek ma az 1 fokos Balatonban az emberek

Bár most jön az igazi, kemény tél, akár mínusz 20 fok is lehet jövő héten, ma mégis télbúcsútatót, tavaszköszöntőt tartottak Balatonalmádiban. Többen meg is fürödtek az egy fokos Balatonban.

Már a hetedik alkalommal rendezték meg idén a télbúcsúztatót, és eddig minden alkalommal többen is belementek a vízbe. Volt, amikor jégtáblák között úsztak az emberek. Most ugyan nem volt jeges a víz, de nagyon hideg volt a parton is, és a tó is mindössze 1 fokos. Először Schirilla György mártózott a vízbe, aztán a többi, bátor ember is csatlakozott sorban.

Nézze meg a videót!