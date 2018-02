Jobbikos mesedélután: "Nem képzelhető el tárgyalás az MSZP-vel"

Dúró Dóra mai sajtótájékoztatóján előállt azzal a mesével – számol be róla a Pesti Srácok - hogy semmilyen tárgyalás nem képzelhető el a Jobbik és az MSZP között, ugyanis a szocialisták már nem képviselnek erőt, és mivel könnyen lehet, hogy ki fognak esni a parlamentből, a rájuk adott szavazatok elvesznek. Tette mindezt egy olyan időközi választás másnapján, amikor egy elvileg "független" jelölt kampányát mind a Jobbik mind Gyurcsányék és Molnár Gyuláék is támogatták. Sőt a stábot Szabó Gábor a Jobbik pártigazgatója biztosította. Hiába tehát Vona Gáborék mesedélutánja, itt bizony létrejött egy Frankenstein-szövetség az egykori antiszemita, cigányellenes, homofób Jobbikból a már Magyarországot egyszer romba döntő, vagy ahhoz csöndben asszisztáló balliberálisokból és az ex-kommunistákból. Ezt a szövetséget pedig csak a hatalom és a pénz iránti csillapíthatatlan vágy, reménytelen álmodozás tartja össze. Mi más.

Az LMP-re vonatkozó felvetésre azt felelte Dúró, hogy a választások előtt semmilyen más párttal nem tárgyalnak. Értékelése szerint beszédes, hogy az LMP nem hozta nyilvánosságra mind a 106 egyéni jelöltjét, úgy tűnik, a pártnak az is probléma, hogy kiállítsa őket. Innentől kezdve komolytalan erőről van szó.



A fentiek különösen nevetségesek egy olyan választás másnapján, amikor bizony-bizony megvalósult a Heller Ágnes által hőn áhított modell és beállt a Jobbik és a baloldal is ugyanazon jelölt mögé. Sőt maga Dúró mondta el, hogy az elvileg független jelölt, Márki-Zay Péter kampányát Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója és egy kampánycsapat is végig segítette. Egy olyan Jobbik-közeli jelöltnek a kampányát, aki mögött végig ott állt Gyurcsány, Molnár Gyula és az LMP is. Egy szép házasság kezdődhet így.

Dúró összefogást tagadó kijelentése olyan, mintha a félrelépésen rajtakapott férj, vagy feleség kijelentené, hogy ő márpedig sosem fogja megcsalni a házastársát.

Felesleges a mese. A porszívóügynök és csapata szépen lefeküdt Gyurcsánynak és újfent szembeköpte korábbi önmagát és szavazóit.

Ahogy arról Lánczi Tamás, a Századvég vezető elemzője az Origo-nak beszámolt, egyértelműen összeállt a Gyurcsány-Vona-választási szövetség.

A kampány menetében egyértelmű változás állt be, mivel eddig nem lehetett pontosan tudni, hogy melyik politikai erő a Fidesz ellenfele, de ez mostantól kezdve teljes mértékben világos lett." Így az egyedül hiteles és következetes jobboldali pártnak, a Fidesznek várhatóan egy torz, Frankenstein-szövetséggel kell szembenézni a választásokon, ami magában foglalja a korábbi antiszemita, cigányellenes nemzeti-radikálisokat, és a már Magyarországot egyszer romba döntő, vagy ahhoz csöndben asszisztáló liberálisokat és ex-kommunistákat. Ennek a Frankenstein szövetségnek - mint számtalan megnyilvánulásokból kiderült - Magyarország sorsa egyáltalán nem számít. Ahogy eddig sem volt fontos nekik. Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott: az április 8-ai választás tétje, hogy bevándorlóország leszünk-e vagy sem. A Vona-Gyurcsány szövetségnek tökéletesen megfelel az előbbi is.