Manipulatív mérésekkel riogat a Republikon

A Republikon Intézet arról számolt be, hogy méréseik szerint 2017 nyara óta nem volt ilyen alacsonya Fidesz támogatottsága. A pánikkeltő cím mögött feltehetően tudatos manipuláció állhat, hiszen a volt SZDSZ utódszervezetként működő intézet tavaly még irreálisan magas, közel 60 százalékra mérte fel a kormánypártot - a megtévesztésről a Figyelő számolt be.

Igen csak hangzatos "Megroggyant a Fidesz, araszol felfelé az ellenzék" címmel számolt be a 24.hu a liberális Republikon Intézet állítólagos legfrissebb közvélemény-kutatásáról. A cikk szerint már két hónapja zuhan a Fidesz-KDNP támogatottsága, így az olvasó azt gondolhatja, hogy a kormánypártok komoly bajban lehetnek.

Ha viszont valaki jobban utána néz, akkor kiderül, hogy tudatos politikai manipuláció állhat a háttérben, ugyanis az egykori SZDSZ-es Horn Gábor által irányított intézet által most közölt eredményével csupán a valós adatokat közölte. Tavaly évvégén még irreálisan magas 60 százalékos támogatottságról írt, most 48 százalékos várható listás eredmény jósolnak.

A Figyelő felhívja a figyelmet arra, hogy 2014-ben 44 százalékos listás eredménnyel szerzett a Fidesz-KDNP kétharmados parlamenti felhatalmazást.

Ennek ellenére a korábbi valószínűtlenül magas bázisérték miatt a liberális Republikon mostani mérését, úgy közlik az ellenzéki sajtóban, hogy a Fidesz már a kampány kezdetén "megroggyant".

A Republikon mostani adata – alighanem politikai célzattal – sántít, a Fidesznek „mért" állítólagos rossz adat a legtöbb kutató szerint a párt valós, régóta változatlan támogatottsága. A korábbi túlmérés és a mostani zuhanás vizionálásával csupán az a Republikon célja, hogy a kampányban a Fidesz támogatottságának visszaeséséről szóljanak a hírek.

Nem most fordult elő először, hogy az SZDSZ-es utódszervezetként működő cég ferdített kutatásokat közöl. Korábban a 888.hu képekkel alátámasztott cikkében arról számolt be, hogy a Republikon Intézet 2016. májusi „elemzésében" egymásnak ellentmondó számokat hozott nyilvánosságra - írta mag a Figyelő. Akkor is hasonló manipuláció volt tapasztalható.

A 888.hu akkor úgy fogalmazott: nehezen hihető, hogy a Republikonnál 8 százalékot zuhant egy hónap alatt a kormánypártok támogatottsága a pártválasztók körében, miközben más közvélemény-kutató cégek már hónapok óta 40 százalék körül mérték akkoriban a Fidesz-KDNP-t.