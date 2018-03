Mentelmi joga miatt megszüntette az ügyészség a több mint 6 milliárdos, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsított Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség. Gyurcsány Ferenc ügyvédje csütörtökön, nem sokkal hat óra előtt szabadlábra került.

Az MSZP-s politikus szabadulásánál a PestiSrácok is ott volt. A portál azt írta, hogy Czeglédy azt állította, hogy ártatlan és nem akar külföldre szökni. Arról nem akart beszélni, hogy mi lesz, ha nem szerez mandátumot a választáson (ami elég nyilvánvaló).

Az ügyészség döntött a nyomozás felfüggesztéséről

Czeglédy Csabát, Gyurcsány Ferenc ügyvédjét képviselőjelöltként jogerősen nyilvántartásba vették, ezért az ügyészség döntött a nyomozás felfüggesztésesről, megszüntette a gyanúsított, legutóbb március 15-ig meghosszabbított előzetes letartóztatást.

Az 5-20 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, bűncselekménnyel gyanúsított bűnszervezeti vezetőt - az Országgyűlésről szóló jogszabály rendelkezései szerint - mint képviselőjelöltet a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg.

A büntetőeljárási törvény előírásai alapján a mentelmi joggal rendelkező személlyel szemben a mentelmi jog fennállásának ideje alatt a büntetőeljárás nem folytatható, vele szemben kényszerintézkedés nem foganatosítható függetlenül attól, hogy vele szemben a nyomozás már megindult, gyanúsítottként hallgatták ki, és előzetes letartóztatását rendelték el.

A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az eljárás mindaddig nem folytatható a képviselőjelöltként nyilvántartásba vett terhelttel szemben, ameddig a mentelmi joga fennáll. A mentelmi jog felfüggesztését a legfőbb ügyész indítványozhatja a Nemzeti Választási Bizottságnál. A Csongrád Megyei Főügyészség előterjesztést tett a Legfőbb Ügyészségnél Czeglédy Csaba képviselőjelölt mentelmi jogának felfüggesztésének indítványozására.

Bármikor megszökhet

Nem akar a kampányolással foglalkozni, a lehető leggyorsabban megszökhet a szocialisták előzetes letartóztatásban lévő jelöltje – mondja Budai Gyula, a Fidesz képviselője. A politikus a Karc FM-en azt mondta: Czeglédy Csaba egy "dörzsölt ügyvéd, aki megtalálta azokat a kiskapukat, amelyek révén kiszabadulhat." Budai emlékeztetett, a Czeglédy Csaba ellen zajló büntetőeljárás 15 év börtönbüntetéssel fenyeget, így a szocialista jelölt mindenképpen "ki akarja majd vonni magát az eljárás alól."

Több mint hatmilliárdos kárt okozhattak

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott.

Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Human Operator Zrt.-hez köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetőleg a céghálózat alján levő és strómanok által vezetett kilenc iskolaszövetkezet segítségével a diákmunka-közvetítés után járó közterhek megfizetését elkerüljék. A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája legutóbb december 13-án hosszabbította meg három hónappal Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását.