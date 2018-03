Megszereztük a Závecz-kutatás eltitkolt részeit

Direkt kihagyta a balliberális HVG egy most közölt politikus-népszerűségi felmérésből a pártok támogatottságára vonatkozó adatokat, mivel az vélhetően nem illett a "Fidesz gyengül" típusú nevetséges hazugságba. Az Origo most megszerezte a kicenzúrázott párttámogatottsági adatokat, Gyurcsányék például be sem jutnának az Országgyűlésbe.