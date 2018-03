Indul az első hazai blokklánc verseny

Hivatalosan is elindult a jelentkezés az első magyar blokklánc versenyre. A Blockchaineum és a Corvinus Fintech Center főszervezésében, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem közreműködésével megvalósuló Block Knights Contest 2018-ra március 18-ig várják a csapatok jelentkezését. A nevezés minden csapatnak ingyenes, a teljes Kárpát-medencéből várják a projekteket. A döntőre 2018. május 23-án kerül sor Budapesten, az Akvárium Klubban.

A Blockchaineum és a Corvinus Fintech Center főszervezésében, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem közreműködésével elindult Magyarország első blokklánc technológiára épülő megoldásokat felvonultató versenye, a Block Knights Contest 2018.

Az első teljes Kárpát-medencei régióra meghirdetett Block Knights Contest 2018 célja, hogy megismerhetővé tegye a blokklánc technológia sokszínűségét, másrészt teret adjon a jövőbe mutató ötleteknek, megközelítéseknek, megoldásoknak, egyúttal a benevezett csapatok összemérjék tudásukat. A nevezés ingyenes, ötletgazdák, startupok, egyetemisták és kezdő, fiatal vállalkozók jelentkezését várják a bajvívásra a szervezők.



„Meggyőződésünk, hogy az élen járó magyar megoldásoknak köszönhetően, a még formálódó blokklánc világban Magyarország vezető szerepet fog betölteni. A most meghirdetett blockchain verseny is ezt az innovatív törekvést igyekszik támogatni. Cél, hogy a Kárpát-medencei blokklánc közösség digitális lovagjait is becsatornázzuk a hazai közösségbe, így építve határokon átnyúló közösséget." – mondta Czeglédi Tamás ötletgazda, a Blockchaineum egyik alapítója.



A digitális lovagok két kategóriában - edukációs, vagyis ötletszintű, illetve üzleti, vagyis már működő - mérhetik össze tudásukat. A „fegyvernem" minden csapat számára azonos, vagyis egy legfeljebb három perces videó. A blokklánc technológia alkalmazására épülő megoldásokat egy háromtagú szakértő zsűri értékeli, elsősorban üzleti megalapozottság, valamint kidolgozottság szempontrendszere alapján.

A legjobb kilenc projekt automatikus résztvevője lesz az elődöntőnek, amelyre 2018. március 31-én kerül sor Budapesten, a Teslában. A fél napos szakmai program keretében egyrészt az elődöntős csapatok mutatják be megoldásaikat, másrészt a jelenlévők betekintést kapnak a kripto- és blokklánc világ titokzatos múltjába, kialakulásának társadalmi hátterébe, egyúttal megismerhetik az iparág legfőbb kihívásait Szirmai Gergely tolmácsolásában. Az esemény zárásaként sor kerül az elődöntő végeredményének kihirdetésére is. A díjazott projektek automatikus akkreditációt kapnak a Blockchaineum 2.0 elnevezésű konferenciára a budapesti Akvárium Klubban 2018. május 23-án, ami egyúttal a verseny döntőjének helyszíne is lesz.



A Block Knights Contest 2018 fődíja egy egymillió forint összértékű blockchain csomag, mely többek között tanácsadást, mentorálást és a projekt további fejlesztéséhez szükséges eszközöket tartalmaz.

Jelentkezni március 18-ig lehet a www.blockknights.hu oldalon.