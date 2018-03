Miskolcon is szétszakadt az MSZP

Újabb szakadást okozott az MSZP-n belül a DK-val kötött választási megállapodás. A korábbi MDF-esből Orbán-párti kanyarral MSZP-szimpatizánssá, majd Gyurcsányt a DK-hoz is követő, és az antalli hagyományt most például Bauer Tamással egy pártban megtalálni vélő Debreczeni József mögé álltak be a szocik. Ezt zokon vette Fodor Zoltán, aki szintén indulni akart, és végül indul is, de függetlenként, és az MSZP-ből is kilépett - írta a Pestisrácok.