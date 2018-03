Orbán: Magyarország Európa legversenyképesebb országai közé vezető úton jár

Magyarország azon az úton jár, amely Európa legversenyképesebb országai közé vezet, ezt mutatja az is, hogy 2017 eleje óta átadott üzemek közül a Thyssenkrupp jászfényszarui üzeme már a harmincnegyedik - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az autóalkatrész-gyártó új kormányrendszer és motoralkatrész gyárának pénteki avatásán.

Hozzátette, bő egy év alatt 517,6 milliárd forintnyi beruházást valósítottak meg hazai és külföldi befektetők az országban, amelyekkel 5811 munkahelyet teremtettek. Jászfényszarun az elmúlt hónapokban fejezték be a thyssenkrupp Components Technology új futómű- és meghajtás-alkatrész előállító üzemének építését is. Orbán Viktor elmondta: a 33,5 milliárd forintból, a magyar kormány több mint 10,5 milliárd forintos támogatásával, zöldmezős beruházással megépült gyárkomplexum 500 új munkahelyet teremt a telephelyen 2019-ig.

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy nem elég Európa legversenyképesebb országai közé kerülni, tartósan ott is kell maradni. Példaként megemlítette, hogy Németországnak ebben a "klubban" már régóta bérelt helye van, és hansúlyozta Magyarországnak német precizitásra, fegyelemre, munkamoálra is szüksége lesz. Egy versenyképes országhoz tőkeerős nagyvállalatok, azokhoz szervesen kapcsolódó kis- és közepes vállalkozások, valamint kiválóan képzett munkaerő szükséges, de kellenek erős nagyvárosok és velük együtt erősödő vidék is - mondta. A miniszterelnök szavai szerint Magyarország versenyképességét a pénteki gyáravató is megerősíti, hiszen a tyssenkrupp beruházásáért első körben 12 ország 60 helyszíne versenyzett, ebből választották ki a mintegy öt és félezer lakosú Jászfényszarut.

A világ egyik legversenyképesebb cége költözött Jászfényszarura

A thyssenkruppot a világ egyik legversenyképesebb cégének nevezte Orbán Viktor, amely 79 országban 160 ezer embernek ad munkát. Példamutató, hogy Jászfényszarunak sikerült a magyar kormány segítségével is olyan feltételeket teremtenie, amelyek meggyőzték a világcég vezetőit, hogy a gyárnak itt lesz a legjobb helye - mondta. Egy jól teljesítő gazdasághoz nem elegendőek csak versenyképes ötletek, azokat rendszerré is kell szervezni - jegyezte meg Orbán Viktor, majd példaként említette, hogy a thyssenkrupp azért is tartozhat a leginnovatívabb német cégek közé, mert kétszáz évnyi tapasztalatot és hagyományt szerveznek egy jól működő üzleti modellé. Megjegyezte, hogy Magyarországon is próbálkoznak nemzetgazdasági szinten hasonlókkal: nemcsak ötletek vannak, hanem azokat igyekezenek gazdasági modellé alakítani. Ezt hívják magyar modellnek, amely ez idáig jól teljesít - szögezte le a miniszterelnök.

Orbán Viktor megnevezte a magyar modell három pillérét, köztük a teljes foglalkoztatottságot, és megjegyezte, hogy 8 év alatt 700 ezer munkahely jött létre. Második pillér, hogy Magyarországon sem a munkaerő, sem a demográfiai problémákat nem lehet "kívülről" megoldani. Magyarország nem akarja a demográfiai problémáit bevándorlással és migránsokkal megoldani - emelte ki. A harmadik pillért a versenyképes környezet, a rugalmas munkaerőpiaci szabályozás, a vonzó adórendszer jelenti, a szakképzési rendszert pedig a munakerőpiaci igényeknek megfelelően alakítják át. Úgy vélte, fontos lépéseket tettek annak érdekében, hogy gazdaságorientált szakképzési rendszer működjön Magyarországon, a következő négy év egyik legfontosabb feladatának pedig azt nevezte, hogy a német rendszer előnyeit átemeleve, a régi magyar szakmunkásképzés hagyományait felhasználva létrehozzanak egy új, modern, működő szakképzési rendszert.

Munka és identitás - erről szól a jövő

Mint mondta, Európa következő évtizedei a munkáról és az identitásról fognak szólni, arról, hajlandóak vagyunk-e dolgozni az életszínvonalunkért és erőfeszítést tenni, hogy megtarthassuk azt, amit már megszereztünk, és közben nem felejtkezünk-e el arról kik vagyunk, figyelmet fordítunk-e kulturális identitásunkra, nyelvünkre, önazonosságunkra. Magyarország is csak akkor lehet sikeres, ha magyar ország marad és nem adja fel a hagyományait - szögezte le. A német befeketetők olyan helyre hozták a gyáraikat, ahol a hagyományaikra büszke, nagyon komoly múlttal rendelkező és a hagyományaikat megőrizni akaró közösség él - mondta a miniszterelnök.

A parlamenti választásokról szólva Orbán Viktor kiállt az eddigi kormányzati gazdasági, politikai irányvonalak megtartása mellett, és a választás tétjének nevezte a magyarországi beruházások, városfejlesztések, például Jászfényszaru jelentős fejlődésének folytatódását. A fejlődés akkor lesz tartós, ha Magyarországot meg tudjuk védeni, meg tudjuk tartani olyan országnak, amilyennek mi azt szeretnénk - mondta. Megjegyezte, ha nem így történne, "Magyarország nem marad magyar ország, a fejlesztéseink nem fognak bennünket szolgálni". Magyarország kész segíteni a rászorulókon, de ezt helyben kell megoldani, a segítséget kell odavinni, nem a problémát kell Magyarországra hozni - szögezte le ismét. Erre Magyarország készen áll, együttműködik Németországgal és az egész Európai Unióval.

Szavai szerint a fejlődésnek két feltétele van: a kiválóan képzett szakmunkások megléte és az ország biztonsága. Meg kell védeni Magyarország határait és meg kell őrizni azt a pozíciót, amelyet elért az ország, amely a világ egyik legbiztonságosabb, ha nem a legbiztonságosabb országát jelenti - hangsúlyozta.