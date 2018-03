Gyurcsány Ferenc újra védelmébe vette Czeglédyt

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, péntek este ismét őrizetbe vették Gyurcsány Ferenc korábbi ügyvédjét Czeglédy Csabát. Írtunk arról is, hogy a Csongrád Megyei Főügyészség kezdeményezni fogja Czeglédy ismételt előzetes letartóztatását. A volt miniszterelnök a Facebook-oldalán azóta már kétszer is védelmébe vette a 6 millárdos költségvetési csalással gyanúsított Czeglédyt és szokásosan "koncepciós pert" kiabált. A kérdés, hogy miért próbál mentegeni egy ilyen embert egy volt miniszterelnök. Vajon milyen információk birtokában lehet az újfent lecsukott Czeglédy? Esetleg valamely általa képviselt ügy során kerülhetett a Gyurcsány családra nézve kompromitáló információk birtokába, vagy esetleg az Altus és a Humán Operator közötti 200 milliós átutalások miatt érzi sajátjának az ügyet a volt kormányfő?

Szanka Ferenc a Csongád Megyei Főügyészség szóvivője elmondta szombaton az MTI-nek, hogy a főügyészség elrendelte a büntetőeljárás folytatását a több mint 6 milliárdos, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsított politikus ügyében, miután a Nemzeti Választási Bizottság jogerősen felfüggesztette az országgyűlési képviselőjelölt Czeglédy Csaba mentelmi jogát pénteken.

Gyurcsány furcsa "védőbeszéde" Czeglédy mellett

Gyurcsány Ferenc Czeglédy tegnapi őrizetbe vétele óta már kétszer is a Facebook-oldalán vette védelmébe a súlyos bűncselekményekkel vádolt szombathelyi ex-ügyvédet.

„Csabát visszavitték. Őrizetbe helyezték, pedig nyilvánvalóan nem szökik. Ha akart volna, megtehette volna. Nem tette. Elment a Választási Bizottság ülésére. Nem külföldre indult, hanem tv-be ment.

Van még kétely? El akarják hallgattatni. Félnek tőle."

Nos, azért nem árt megemlíteni, hogy ügyészség álláspontja szerint igenis fennállnak Gyurcsány volt ügyvédje esetében az előzetes letartóztatás törvényi feltételei így a megalapozott gyanú, az eljárás meghiúsítása, a szökés és a bűnismétlés veszélye is.

Sőt kifejtették azt is, hogy Czeglédy esetében az eddig a gyanúsításban nem szereplő újabb bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja is felmerült.

Gyurcsány felidézi Czeglédy Kálmán Olgánál előadott magát mosogató hazugságát, hogy valójában a hatóságok Gyurcsányra nézve terhelő vallomás kicsikarásán dolgoztak Czeglédy esetében, ami nyilvánvaló hazugság. Persze a végén megfejeli Gyurcsány egy kis „koncepciós perezéssel" is monológját és így fejezi be: „Harcolj Csaba!"

Egy második bejegyzésben a volt miniszterelnök újra egy ingerült és szitkozódó megnyilvánulást tett közzé Facebook-oldalán szintén Czeglédy védelmében és így fenyegetőzött: "A helytartók érzik a vesztüket. Ezért minden mértéket elvesztettek, minden határt átléptek. Jön még kutyára dér."

Czeglédyt azzal gyanúsítja a nyomozó hatóság, hogy sokmilliárd forintos kárt okozott a magyar államnak, az általa vezetett Human Operator Zrt-n és köré szerveződő céghálózaton keresztül.

A gazdasági csalást a rendőrség kezdte kutatni, az ügyet a közelmúltban egyesítették a NAV-nyomozással. Ennek a lényege, hogy az alapos gyanú szerint a Human Operator több mint fél évig működött úgy, hogy a folyószámláin egy fillér sem volt, hogy a tartozásokat ne tudják végrehajtással behajtani.

Mit tudhat Czeglédy, ami miatt ennyire védi Gyurcsány?

Felmerül tehát a kérdés, hogy miért vesz a védelmébe egy ilyen súlyos bűncselekményekkel vádolt embert egy bukott miniszterelnök. Vajon mit tudhat Czeglédy, ami miatt ennyire fontos Gyurcsánynak az ő személye.

Előfordulhat, hogy az ügyvédjeként számos, vélhetően Gyurcsányra nézve kompromitáló információ birtokában van Czeglédy, amit a volt miniszterelnök mindenképp titokban akarhat tartani?

Beszámoltunk arról, hogy Gyurcsány több ügyében, A DK elnökéről szóló fikciós film miatt indult perben és az úgynevezett szakdolgozat botrányban is Czeglédy próbálta kedvező helyzetbe hozni Gyurcsányt, de Czeglédy képviselte Gyurcsányt, a volt miniszterelnök Orbán Viktorral szemben indított az Altus Zrt.-ről tett egyik kijelentése miatti per során is.

Mindemellett emlékezetes az is, hogy Gyurcsány feleségének cége, az Altus Zrt. gyanús kölcsönöket adott Czeglédy – a fenti bűncselekmények gyanújával érintett cégének - a Human Operatornak összesen 200 millió forint értékben, amely miatt Dobrev Klárát tanúként hallgatta ki az adóhatóság tavaly.

Így elgondolkodik az ember, hogy vajon Gyurcsány azért veszi-e ennyire védelmébe a 6 milliárdos költségvetési csalással gyanúsított ex-ügyvédet, mert az olyan információkkal bír, amelyek rá vagy családjára, esetleg céges ügyeire nézve problémásak?