Indítványozni fogja az ügyészség a pénteken este őrizetbe vett Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője szombaton az MTI-t.

Szanka Ferenc közölte, a főügyészség elrendelte a büntetőeljárás folytatását a több mint 6 milliárdos, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsított politikus ügyében, miután a Nemzeti Választási Bizottság jogerősen felfüggesztette az országgyűlési képviselőjelölt Czeglédy Csaba mentelmi jogát pénteken.

Czeglédy Csaba folytatólagos gyanúsítottkénti kihallgatása szombaton megtörténik a büntetőeljárási törvény rendelkezései alapján. Az őrizetbe vételt követő 72 órán belül fogja indítványozni a főügyészség gyanúsított előzetes letartóztatásnak elrendelését a nyomozási bíró előtt - tudatta a csoportvezető ügyész.

A továbbfolytatott eljárásban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói péntek este vették őrizetbe Czeglédy Csabát.

Ezt a tájékoztatás szerint az indokolta, hogy a jogerősen korábban adócsalásért elítélt gyanúsítottnál az előzetes letartóztatás törvényi feltételei, így a megalapozott gyanú, az eljárás meghiúsítása, a szökés és a bűnismétlés veszélye továbbra is fennállnak. Az őrizetbe vételt indokolta az is, hogy Czeglédyvel szemben az eddig a gyanúsításban nem szereplő újabb bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja is felmerült. Az újabb bűncselekmény ügyében a nyomozást egy magánszemély feljelentésére a Készenléti Rendőrség rendelte el tavaly novemberben.

A két nyomozás egyesítése után a főügyészség az eljárásra a NAV-ot jelölte ki.

A nyomozást a NAV a Csongrád Megyei Főügyészség fokozott ügyészi felügyelete mellett folytatja, mivel Czeglédy Csaba mentelmi joga nem közjogi tisztség betöltésén alapul, az eljárás nem tartozik a Központi Nyomozó Főügyészség kizárólagos hatáskörébe.

Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK is jogi képviseletét is ellátta több ügyben. Gyurcsány Ferenc bukott kormányfőt a számára legfontosabb és egyben legszimbolikusabb ügyekben védte, ezeket itt szedtük össze.