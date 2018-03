Vona vesszőfutása: a videó, amely megmutatja, hova jutott a Jobbik

Elemi erejű felháborodás kísérte Vona Gábort tegnapi, marosvásárhelyi látogatása során. A megjelent erdélyiek nem hagyták levegőhöz jutni az egykori radikális, de most már Gyurcsány Ferenc felé forduló, a bukott miniszterelnöknek hajbókoló pártelnököt, másodpercenként szakították félbe. Ezt egy olyan videó örökítette meg, amelyet fél nap alatt 180 ezren tekintettek meg. A felvételen a baloldallal való együttműködést firtató kérdésre a zavarban lévő pártelnök azt válaszolta, nem tudja megakadályozni a visszalépéseket április 8-a előtt. Teljes összeomlás volt Vona erdélyi szereplése. A Jobbik, mint párt meghalt.

Ahogy beszámoltunk róla, egészen képtelen ötlettel állt elő a Jobbik kampánycsapata: miután Vona Gábor alaposan lejáratta magát a nemzeti radikális oldal elárulásával, Erdélybe küldték. Oda, ahol a legkevésbé veszik jó néven az ilyen politikai kacskaringókat. A meglehetősen kampányszagú látogatásról sejteni lehetett, hogy nem fogja elnyeri a székelyek tetszését, de hogy ilyen közutálatnak örvendjen, azt feltehetően nem sokan gondolták volna. Egy olyan videó került nyilvánosságra, amely cérnapontossággal megmutatja, hogy mekkora szakadék keletkezett az egykori radikális, de most már Gyurcsány Ferenc felé forduló Jobbik és a határon túli magyar közösségek között. Vona Gábor gyakorlatilag egy 45 perces szellemi lincselésben részesült, a jelenlévő székelyek szavakban úgy estek neki, hogy a politikus csak ritkán tudott megszólalni. Az elemi erejű felháborodást rögzítő felvétel beszakította az internetet, fél nap alatt közel 180 ezren nézték meg. Az újabb slágervideóból az első perc után megérthető, hogy mi lett az elveit mára teljesen feladó Jobbikból, és mit vesztett el a párt. Egy olyan pártelnök képe rajzolódott ki, aki a hatalomért cserébe mindent feláldoz. Szó szerint mindent.

„Hiteltelen vagy, olyan vagy, mint a teknőben a víz, ide loccsan, oda loccsan" – ez volt az első beszólások egyike Vona Gábor marosvásárhelyi látogatása során. „Menjél oda ahova jöttél!" – egy másodperc sem kellett, és jött a következő.

A pattanásig feszült helyzetben a felháborodott székelyek 45 percen keresztül ostromolták a megdöbbent pártvezért, aki elég ügyetlenül igyekezett békésebb mederbe terelni a beszélgetést: „elfogom mondani a véleményemet, aztán..." Nem tudta végigmondani mondatát, máris érkezett a válasz: „nem fogsz elmondani itt semmit, menjél haza, nincs mit itt keresned!" Egy másik jelenlevő hangosan kiabálta, hogy „nem vagy korrekt, takarodj!" Sok politikai videót láttam, de ilyen erős érzelmekkel és indulattal átitatott videóval legutóbb talán a Gyurcsány-kormány alatti utcai tiltakozásokkor találkoztam. Vonának nem volt két egymást követő mondata, amit ne szakítottak volna félbe a jelenlévők. A tiltakozók egymás szavába vágtak, óriási kavarodás alakult ki, az erdélyi magyarok látványosan megvetették a Jobbik politikai pálfordulását. Vona egész egyszerűen nem jutott szóhoz.

„Figyeljen ide, ne szólítson engem, a hazámban vagyok." – mondta egy másik székely. A mondat végét nem lehetett hallani, mert Vona puszta látványa arra ösztönzött hat-hét székelyt, hogy emelt hangon mondja el a kritikáit. A pártelnök érezte a forró helyzetet, és igyekezett kivágni magát: „Hadd mondjam el a véleményemet annak, aki kíváncsi rám." Azonnal érkezett a válasz: „De ki kíváncsi rá?! Valaki kíváncsi?" Nem kellett sokat várni, és érkezett az újabb dühös bekiabálás, ezúttal egy székely bácsi részéről:

Te akarsz miniszterelnök lenni? A disznóólamat nem bíznám rád?!

Később előkerült a Jobbiknak a baloldallal való összefogásának a kérdése is. Egyik székely felhánytorgatta neki, hogy Orbán fejét rugdosták a bandái. A határon túli magyar közösséget cserbenhagyó pártvezér egy félmosollyal az arcán megkérdezte, hogy mikor rugdostam én Orbán fejét. A tiltakozó azt válaszolta, hogy a bandáid tették, most már szövetségesek vagytok! Vonától csupán annyira telt, hogy azt mondja: dehogy vagyok a szövetségesük. A válasz nem igazán hatotta meg a tiltakozókat, egyikük úgy reagált rá, hogy árulókkal nem tárgyalnak. Eleget kínlódott ez a magyar nép, az ilyen emberek elárulnak minket – tette hozzá. A Jobbik radikális múltját is felemlegették páran. Gyorsan hozzátette, hogy, aki a nemzeti oldalon volt, azt kirakták. A néppártosodást megelőzően a Jobbik szavak szintjén látványosan kiállt a határon túli magyar közösségek autonómiája mellett. Volt, aki emlékezett még erre a korszakra:

Milyen autonómiát akarsz te, amikor a másvilágból az arabokat, Afrikából innen-onnan akarjátok behozni?

Az a kérdés is foglalkoztatta a megjelent erdélyieket, hogy ha esetleg a Jobbik megnyerné a választást a baloldallal összefogva, akkor mi történne. Erre Vona Gábor elkezdett mellébeszélni, és kijelentette, hogy ők egyedül akarják megnyerni a választást. Erre többen közbeszóltak, hogy remélik, ez nem fog sikerülni neki. Vona vesszőfutása folytatódott, egy székely bácsi átadott Vonának egy zacskó üveggyöngyöt, arra emlékeztetve, hogy a Jobbik egyik politikusa mit írt az erdélyi magyarokról. A pártelnök zavarodottan vette át a váratlan ajándékot. Mint ismert, ezeket az erdélyi magyarokat gyalázó sorokat írta a jobbikos Szotyori-Lázár Zoltán (Vona Gábor fiának a keresztapja) a Facebook-oldalán tavaly áprilisban:

Mindenkinek legyen intő példa, hogy az erdélyi magyarság nagyobb része – az észak-amerikai indiánokhoz hasonlóan – megvehető egy marék üveggyönggyel. Ez a marék üveggyöngy a kettős állampolgárság volt, melyért a Jobbik már akkor harcolt, amikor a Fidesz még státusztörvényben gondolkodott. Kezdem azt hinni – bármennyire is keserű kimondani –, hogy nem érdemelték meg. Köreikben ugyanis még a magyarországinál is nagyobb mértékű az elhülyülésre hajlamosság.

Simicska Lajos szerepe mellett sem mentek el az érdeklődök. Egyikük egyenesen úgy fogalmazott, hogy Vona „benne van az öviben" az oligarchának. A Jobbik elnöke nem meglepő módon tagadta ezt. A politikus igyekezett megnyugtatni a kedélyeket azzal, hogy a Jobbik egyedül indul a választáson. Picivel később magabiztosan hozzátette, ha megnyerjük a választást... De nem tudta befejezni mondatát, mert egyből érkezett a reakció: „reméljük nem nyerik meg." A jobbikos Szotyori-Lázár Zoltán lealacsonyító, üveggyöngyös hasonlata után az egykori radikális párt elnökének szemére vetették a Barikád korábbi főszerkesztőjének, a jelenlegi HírTV állandó vendégének szavait, aki azt mondta, hogy a székelyek is kevésbé tájékozottak, és még a zenei ízlésük is rossz, hiszen a „lakodalmas rockot" szeretik. Az egyik legizgalmasabb része a történteknek az volt, amikor az egyik székely azzal szembesítette Vonát, hogy valójában csak marketing miatt hangoztatja, hogy részt szokott venni régi rítusú szentmiséken, mert ő nem szokta látni vasárnaponként a Váci úton lévő templomban. A jobbikos politikus érezhetően végig zavarban volt.

„Önállóan nem fogtok választást nyerni, csak úgy ha beállnak mögétek a baloldaliak és a liberálisok. Ők viszont követelni fogják a saját jussukat." – jött nem sokkal később a következő vád. Vona Gábor ekkor még tagadta, hogy széles körben együttműködnének a balliberális pártokkal. Azonban amikor azt hozták fel a székelyek, hogy fekete tollal ki lehet húzni az utolsó pillanatban is a neveket, és visszaléphetnek egymás javára, a politikus széttárta a karjait, és a következőket mondta:

A visszalépést nem lehet megakadályozni, még én sem tudom.

Ezzel Vona Gábor zavarában beismerte, hogy a Jobbikban reális forgatókönyv a baloldallal való együttműködés az egyéni választókerületi jelöltek szintjén. A döbbenetes beismerés olaj volt a tűzre.

A látogatás során ilyen vádak hangoztak még el: