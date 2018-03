Hadházy Ákos felköpött, majd aláállt

Míg 2014 előtt Simicska Lajos táskás embere, Hadházy Ákos vállalhatatlannak nevezte az akkori ellenzéki pártokat, addig mostanra már megállapodna akár a Jobbikal is. Nem ez az első eset, hogy hazudott az LMP társelnöke, mivel 2014 előtt azt is ígérte, hogy ha veszít, akkor visszavonul a politikától. Hadházy veszített, mégis a balliberális média egyik nagy kedvence lett, és az LMP-tagság számára jóval hitelesebb Schiffer András helyét is boldogan elfoglalta a parlamentben.

Hadházy Ákos, Simicska Lajos táskás embere még a múlt héten azt mondta: az LMP elnöksége megbízott egy delegációt, hogy választási együttműködésekről tárgyaljon az MSZP-vel és a Jobbikkal. Azt mondta: készek az együttműködésre, akár a visszaléptetésekre is.

Hadházy korábban nem volt ilyen engedékeny a többi ellenzéki párt irányába. Még 2014 előtt úgy nyilatkozott az ATV-nek, hogy számára az ellenzék vállalhatatlan. Mivel az akkori és a mostani ellenzék ugyanaz, ezért az LMP társelnökének a véleménye minden bizonnyal a szocialistákra, a nyíltan antiszemita, de balra forduló Jobbikra, és a DK-ra is értelmezhető volt.

Hadházy ezt az ígéretét sem tartotta be

Egyébként nem ez az első éles fordulat Hadházy politikai pályafutásában. A 2014-es országgyűlési választás azt ígérte, ha nem sikerül nyernie, akkor abbahagyja a politizálást. Hadházy tehát hazudott a választóknak, mivel súlyos választási veresége után nem hagyott fel a politizálással, hanem rendületlenül folytatta azt. 2014 őszén már a szekszárdi polgármesteri széket próbálta megszerezni szocialista és dk-s támogatással. Próbálkozása azonban elbukott a korábban általa vállaltatlannak mondott pártokkal. Korábban Szanyi Tibor így jellemezte Hadházyt: "Az árulást sokfelé szeretik, de az árulót sehol!."

Vesztett perek és luxuséletmód

Mint arról korábban beszámoltunk, az utóbbi hetekben folyamatosan veszti el a különféle pereit Hadházy Ákos, az LMP társelnöke, akit sokan Simicska Lajos beépített emberének tartanak az ökopártban. Sőt, maguk az LMP-tagok is gyakran Simicska táskás emberének hívják, hiszen ő tárgyalt Simicskáékkal az LMP-Jobbik paktumról.

Nemcsak az igazmondással áll hadilábon Hadházy, hanem vagyonával kapcsolatban is több dolgot titkol. Új autót lízingelt 2017-es vagyonnyilatkozata alapján Hadházy. A politikusnak 2016-hoz képest nőtt az adóssága, de csökkent a megtakarítása. A saját pártjában is Simicska Lajos táskás emberének tartott Hadházy vagyonnyilatkozata nem ad választ arra a kérdésre: miből tartja fenn luxuséletét? Miből fedezi például zöldpárti politikustól egyébként furcsa, de hihetetlenül költséges hobbiját: a repülőgép-vezetést.

Személyesen egyeztet Hadházy Simicskával

Hadházy legfőbb politikai teljesítménye az volt, hogy egy titkos politikai találkozó keretében Simicska Lajos legfontosabb embereivel egyeztetett. Elsőként az Origo írta meg, hogy Simicska Ádám - Simicska Lajos jobbikos oligarcha legidősebb fia - rendszeresen összejár Hadházy Ákossal, feltehetően a két párt lehetséges választási együttműködésének kialakítása miatt. Az LMP társelnöke rekordgyorsasággal reagált portálunk értesülésére. A politikus elismerte közösségi oldalán, hogy találkozott Simicska Ádámmal, sőt a bejegyzésből az is kiderült, hogy magával az oligarchával is személyesen konzultált, ráadásul kétszer. Hadházy a lebukás után meglehetősen furcsa taktikát választott: ahol lehet, a Simicska családdal való kapcsolatáról beszél.

Különös 30 millió

A repülésmániás Hadházy nagyon kellemetlen helyzetbe került, amikor kiderült, hogy édesapja Hadházy Árpád a megyei agrárkamara elnökeként annak a Twickel Györgynek a cégeiben tölt be vezető tisztségeket, akit a helyiek csak zöldbárónak hívnak, mivel strómanok segítségével sorra gyarapítja a birtokait Tolnában.



Hadházy Ákos édesanyja, Hadházy Árpád Lajosné figyelemre méltó gyorsasággal teremtett elő 30 millió forintot, amikor egy földlicithez a minimális feltételeket kellett teljesíteni. Emellett Hadházy édesapja nevén is 2,3791 hektár föld van, és ha még az édesanyja 9,7781 hektárját, testvére, Hadházy Karolina 1,4927 hektárját, valamint a Hadházy Ákos nevén lévő földeket is nézzük, akkor közel 15 hektár föld van a család birtokában.