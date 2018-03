Vége a fagynak, de jön a hó és az ónos eső

Több halálos baleset is történt a hétvégén a csúszós, havas utakon. A rendőröket rengeteg balesethez hívták. Több mint százan sérültek meg, huszonnégyen súlyosan, három ember meghalt. A következő napokban ónos eső várható, ami újabb kihívások elé állítja az autósokat. De a gyalogosok is komoly veszélyben lesznek, ilyenkor jelentősen emelkedik a kéz-, illetve lábtörések száma, ugyanis a járdák is nagyon csúszósak. Ráadásul sok ember szervezetét megviselheti az időjárás, és még mindig rengeteg az influenzás.

Szombat reggel egy kamion és egy kocsi karambolozott a 42. főúton, Berettyóújfalu és Mezőpeterd között. Az autó vezetője azonnal meghalt.

Vácon egy hókotróba rohant bele egy autó, amelyet egy rendőr vezetett. A kocsiban ült a férfi barátnője is, ő a roncsban rekedt.

A tűzoltók szabadították ki a nőt, de olyan súlyosan megsérült, hogy már nem lehetett megmenteni az életét.

Az autó másik két utasa és a sofőr is megsérült.

Lovas Károly, a közlekedési szakértő szerint a legtöbb veszély abból fakad, hogy míg éjszaka fagyok vannak, addig nappal már felmelegszik az idő, így nagyon sok kátyú képződik.

Ez azért veszélyes, mert ha az ember ugyanazon az útvonalon megszokásból vezet, és tudja azt, hogy hol van az a néhány kátyú, amit ki kell kerülnie, amire figyelni kell, ahhoz képest akár egy nap alatt is tudnak újabb kátyúk képződni. Ha belehajt az ember az autójával, akkor rossz esetben tönkremegy a futómű, vagy úgy megdobja az autót egy kátyú, hogy az balesetveszélyes"

- mondja a szakértő, aki hozzáteszi, ha egy autós későn veszi észre a kátyút, akkor akár a hirtelen manőverben is megcsúszhat a kocsi.

De a többi autósnak is gondot okozhat, ha egy manőver alatt, hirtelen irányt vált vagy fékez a megcsúszott kocsi sofőrje - teszi hozzá a szakember, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy egy városon belül is lehet több veszélyes útszakasz.

„Ha az ember már kicsit bátrabban vezet, mert azt vette észre, hogy egész odáig már fel volt olvadva a jég és száraz volt az út, és nagyobb sebességgel halad és ráfut egy ilyenre, akkor komoly veszélybe kerülhet. Ezek jellemzően hidaknál, hidak után vagy árnyékosabb északi fekvésű területeknél fordulhatnak elő. Ahol jeges volt az út, ott nagyon könnyen balesetveszélyessé válhat egy ilyen megcsúszás.”

Ha az autó megcsúszik, nagyon fontos, hogy hogyan reagál az autó vezetője. A szakember szerint az a fontos ilyenkor, hogy

ne lépjünk a fékre, és ne ragadjuk meg a kormányt , hanem próbáljuk tudatosan megszüntetni az autó csúszását.

A megcsúszás irányával ellentétesen kormányozzunk, nem csináljunk nagyon nagy és hirtelen mozdulatot, mert akkor az autót másik irányba billentenénk ki. Ha gázolás során csúszott meg az autó, akkor vegyünk vissza gázból, ha pedig a nagy fékezésnél csúszott meg, akkor a fékhatást a csökkentsük.

Könnyen bajba kerülhetünk akkor is, ha nincs megfelelően letakarítva a kocsink lámpája, szélvédője.

„Ez okozhat rossz kilátást az autóból, vagy azt, hogy a lámpa alig világít. Ezért célszerű egy alapos takarítást megejteni az autón, lemosni a sót és az egyéb anyagokat, amikkel az utakat szórták, hiszen az nem tesz jót a fényezésnek, és a festésnek sem. Másrészt pedig a látni és látszani elv mentén a biztonságos kilátást is biztosítani kell” – mondja Lovas Károly.

A szakember hozzáteszi, hogy a többi közlekedőre is figyelnünk kell: ne kormányozzuk az autót szembe jövő forgalomba, vagy egy másik autó elé. Abban az esetben, ha kanyarba csúszunk meg, ne az árokpartot nézzük, amerre az autó csúszik, hanem az út irányába. Az ilyen helyzetekre fel is készülhetünk.

A szakember azt is hozzáteszi, hogy a tavasz arra is alkalmas, hogy átnézessük az autónkat:

Két-három hét és az emberek elkezdik lecserélni a téli gumit nyárira. Ezt kössék össze, hogy nézessék meg az autó futóművét, fékét, világítóberendezését, hogy minden rendben van-e. Hiszen ezeket meg tudja viselni a tél.

Az ónos eső miatt a járdák is csúszósakká válnak, ezért a gyalogosoknak is óvatosabbnak kell lenniük. A héten még többfelé várható eső, hó, ónos eső is. A hőmérséklet viszont akár 12 fok is lehet

A háziorvos, Jelinek Benjámin Gábor elmondta, hogy az influenza már kevésbé fenyeget, ugyanis enyhébb időben nem terjed úgy a betegség.

Ami viszont jellemző, hogy viszonylag sokan jelentkeznek influenzaszerű tünetekkel. Sőt sokan jönnek vissza, akik nehezebben gyógyultak és valamilyen szövődmény lépett fel náluk. Ha nem is tömegesen, de az átlagosnál több a tüdőgyulladásos beteg.

Sokan fordulnak viszont hozzá hányással és hasmenéssel járó vírusos megbetegedéssel. A legtöbben a dolgozók és a tanulók közül betegednek meg, akik közösségbe járnak.

A szakember hozzátette: rendkívül fontos, hogy aki megbetegedett, ne menjen közösségbe, és ne fertőzze meg a kollégáit, osztálytársait.

„Illetve a higiéniai szabályok betartása is lényeges: ha belefújjuk az orrunkat a zsebkendőbe, vagy beleköhögünk, tüsszentünk a kezünkbe, akkor utána mossuk meg azt, vagy fertőtlenítsük"

Mások poharait, evőeszközeit se használjuk. Vitaminokat pedig kúraszerűen fogyasszunk, hiszen évszakonként változhat az ember vitaminszükséglete a táplálkozásból, a napfényhiányból adódóan.

De az, hogy valaki vitamint szed, nem azt jelenti, hogy nem lesz beteg. A terhesség alatt, idős korban, vagy ha valaki cukorbeteg, akkor különböző nyomelemekre, vitaminokra van szükség. De olyan nincs, hogy ha beveszem például a D-vitamint, akkor nem leszek beteg! Ezek nem csodaszerek, de az immunrendszerhez, a szervezetünk működéséhez szükségesek."

- mondja a háziorvos.

Egy felkészült, egészséges szervezet sokkal ellenállóbb, mint például egy cukorbetegségben, szívbetegségben, vagy magas vérnyomásban szenvedő, ami kevésbé tud védekezni és rosszabbul reagál a külső támadásokra – teszi hozzá Jelinek.

A gyorsan váltakozó frontok pedig leginkább csak a frontérzékenyeket érintik jobban.

Tüneteik lehetnek a fáradtság, a levertség, az alvászavar, a koncentrációzavar, ami azoknak veszélyesebb, akik vezetnek.

De felléphet ízületi fájdalom és vérnyomás-ingadozás is.

„Nemrég volt – 20 fok, egy hét múlva pedig + 15 is lehet, ez egy jelentős hőmérséklet-változás, és kell az embernek egy kis idő, míg a szervezete alkalmazkodik. De egy egészséges szervezet gond nélkül megteszi."

A háziorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy aki lebetegedik, és nem 4-5 nap után sem szűnnek a panaszai, mindenképpen menjen el orvoshoz, és ne várja meg, míg jobban lesz. Ugyanakkor ne csak magunkra, hanem másokra is figyeljünk: ha az utcán idős, elesett embert látunk, vagy akár részeg embert, akkor se hagyjuk ott, mert könnyen kihűlhet -2 fokban is.