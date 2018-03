A napokban Erdélyben járt Vona Gábor, akit 45 percen keresztül azzal nyúztak a székelyek, hogy miért árulta el a nemzeti oldalt. Hihetetlen mennyiségű bekiabálás, ordibálás, árulózás, anyázás és számonkérés lett a vége a kampányszagú látogatásnak. Ebből felelőtlenül arra a következtetésre juthattunk, hogy Vonát sehol a világon nem szeretik, de ez egyáltalán nincs így! Akármilyen furcsa, de vannak olyan helyek, ahol Vonát kifejezetten imádják, már-már rajonganak érte.

Beszámoltunk róla, hogy teljesen érthetetlen okokból Erdélybe küldték Vona Gábort a Jobbik agytrösztjei, azután, hogy lassan már egy hónapja kilincsel a balliberális pártoknál a választási együttműködés miatt. Így mondhatni tökéletes időzítéssel jelent meg az erdélyi választók előtt, akiknek emlékezetében élénken él Gyurcsány Ferenc és a baloldal irányukba tanúsított ámokfutása. Nem lett túl jó vége a látogatásnak, a megjelent székelyek egy 45 perces, tömény szellemi lincselésben részesítették a bukott kormányfő pártja felé nyitó Vonát. A történteket megörökítette egy pillanatok alatt kultikussá váló videó, amelyet egy nap alatt negyedmillióan néztek meg. A felvétel cérnapontossággal megmutatta, hogy mekkora szakadék keletkezett az egykori radikális, de most már Gyurcsány Ferenc felé forduló Jobbik és a határon túli magyar közösségek között.

Törökország

Emlékezetes, hogy pár éve nem Erdélyben, hanem egy kicsit messzebb, Törökországban népszerűsítette magát. Nincs ebben semmi furcsa, akkor éppen a zsidózás, meg a cigányozás volt az irányvonal a pártban. Így tehát pont kapóra jött egy törökországi kiruccanás Vonának, aki, ha már ott volt, nem fogta vissza magát. Hogy megfeleljen a nyomasztó elvárásoknak, muszlim fiatalok sokasága előtt, török nyelven tett hitet Allah mellett. Ez a megnyilvánulása nem volt előzmény nélküli, korábban Európa utolsó reményének nevezte az iszlámot, valamint azt is közölte, nem ellenezné mecsetek építését Magyarországon. Mindenesetre akkora éljenzés, vastaps, ordibálás volt Vona jutalma, hogy egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy egész egyszerűen megennék, annyira szeretik itt. Ahogy hasonlóan népszerű Szíriában is.

Magyar Nemzet szerkesztősége

A hózentrógeres oligarcha lapja egy ideje komoly irányváltáson ment keresztül, aminek a legnagyobb nyertese Vona alakulata volt. Bár a felek a mai napig tagadják, hogy apa-fiú kapcsolatban állnak, Vonáék annyit azért elismernek, hogy a váltást követően több lehetőségük nyílt Simicska lapjában díszelegni. Ugyan a választások közeledtével ki kellett rúgni pár embert a Magyar Nemzetből ahhoz, hogy úgy Isten igazából eluralkodjon a Vona-őrület a lap munkatársai között. Jelenleg olyan szeretetteljes hangulat van a szerkesztőségben, hogy futószalagon jönnek ki a „Vona:", vagy a „Jobbik:" kezdetű anyagok, ami mi másnak lenne a jele, mint a teljes szívből jövő szereteté.

Demokratikus Koalíció-pártközpont

Ugyan korábban voltak apróbb súrlódások Vona Gábor és Gyurcsány Ferenc között, mint például, hogy előbbi szemkilövető jelzővel illette utóbbit, vagy, hogy utóbbi nácinak nevezte előbbit. Meg valami olyasfélét is beszéltek nem is olyan régen, hogy egymással soha nem működnének együtt, de a választások közeledtével eluralkodott rajtuk a szeretet. Ez a kölcsönös megbecsülésen nyugvó kapcsolat mostanra olyan szintre jutott el, hogy minden gond nélkül passzolgatják ide-oda a kampánytémákat. Közösségi oldalán Vona Gábor is meghirdette az ukrán nyugdíjak elleni harcot, ami természetesen Gyurcsány Ferenc pártjának legfőbb mondanivalója áprilisra, így szerencsére a két politikus most már akadály nélkül kölcsönzi egymás gondolatait. Az új barátoknál teljesen természetes, hogy kezdetben félénken vállalják fel kapcsolatukat, nem tesz másképp Vona és Gyurcsány sem, alakulni fog a dolog. A Jobbik elnöke egyre népszerűbb a Demokratikus Koalíció pártközpontjában, remélhetőleg napokon belül érkezik az első közös fotója Gréczy Zsolt, szóvivővel, vagy Vágó István, ideológussal. Összességében alakul a kapcsolat, de a szeretet már most kézzelfogható a DK-központban.

Internet

Vona erdélyi látogatása nemcsak a sajtót, hanem az internet önjelölt alkotóművészeit is megihlette. A fél internet sikítva röhög az álruháját ezúttal otthon hagyó politikuson, de mindezt csak empátiából, szeretetből teszik.

