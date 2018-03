Durván cenzúrázta a Facebook az erőszakoló migránsról szóló cikkünket

Nem engedte a Facebook, hogy az Origo meghirdesse az egyik cikkét a közösségi oldalon, ami arról szólt, hogy egy afgán migráns egy terhes nőt a saját ágyában erőszakolt meg Nagy-Britanniában. A közösségi portál mondvacsinált okokra hivatkozva nem közölte a hirdetést, a valódi ok az lehet, hogy a Facebook nem szeretné, ha az illegális bevándorlókról negatív hírek jelennének meg. Információink szerint a Facebook aktívan be kíván szállni a hazai választási kampányba a bevándorláspárti ellenzéket támogatva.

Portálunk szerette volna, ha a Facebook meghirdetné azt a cikkét, ami arról szólt, hogy egy afgán migráns egy terhes nőt a saját ágyában erőszakolt meg Leedsben, Nagy-Britanniában. A közösségi oldal mondvacsinált indokra hivatkozva tagadta meg a hirdetés közreadását, mert az szerintük nem felelt meg a hirdetési szabályzatnak. Így a hirdetést vissza kellett vonni. A valódi ok minden bizonnyal az lehet, hogy a Facebook számára kényelmetlen, ha az általuk nagyra tartott illegális bevándorlókról való kellemetlen dolog jelenik meg.

Hazudott is az illegális migráns

Cikkünkben bemutattuk, hogy Aryan Rashidi két évvel ezelőtt, illegálisan érkezett Nagy-Britanniába. Egy kamion ponyváját felvágta, bemászott, és így jutott be az országba. (A migránsok korábban magyar kamionosokat is megtámadtak, tönkretették a kamiont, vagy megverték a sofőrt.) Az akkor magát 15-16 évesnek mondó migráns Leedsbe került. Egyik éjszaka a csendes kertvárosi részhez ment, bemászott egy kertbe, és észrevette, hogy a fürdőszobaablak nyitva van. Bemászott, egészen a hálószobáig ment. Az ágyban egy házaspár aludt.

A francia hírtelevíziók szerint az alvó férjet leütötte, majd a mellette fekvő, egyébként terhes feleségét megerőszakolta. Majd elmenekült. Az angol rendőrség később elfogta, és most elítélték. Életfogytiglani börtönt kapott. A tárgyaláson szakértők megállapították, hogy legalább 22 éves, vagyis - ahogy a migránsok nagy többsége - ő is hazudott a koráról. Az is kiderült, hogy nem ez volt az első brutális támadása: nem sokkal korábban szintén a nyitott ablakon keresztül mászott be egy házba, ahol egy, a férjével és gyermekével alvó anyukát próbált megerőszakolni. Akkor azonban a nő felébresztette a férjét, aki elkergette Rashidit. Az afgán migráns még a cipőjét is elhagyta.

A második erőszaknál már leütötte a férjet, hogy ne tudjon közbeavatkozni. A brutális erőszak után a rendőrség a térfigyelő kamerák felvételei alapján kapta el Rashidit, ekkor derült ki, hogy ő követte el az első támadást is (megtalálták az ujjlenyomatait). A megtámadott családot azóta is pszichiáterek kezelik, és elköltöztek a békés kertvárosból. Azt mondták a bíróságon, hogy sohasem tudnák magukat ott biztonságban érezni.

Beavatkozás a kampányba

Információink szerint a Facebook aktívan be akar szállni a magyar választási kampányba a kormánypártokkal szemben a bevándorláspárti ellenzék oldalán. Úgy tudjuk, hogy a közösségi oldal regionális vezetői a magyar pártok közül egyedül a Fidesz-KDNP képviselőivel nem akartak találkozniés egyeztetni a különféle vitás kérdésekről. Mindez pedig azt mutatja, hogy a nemzetközi multi számára is fontosabb a bevándorlás erőltetése, a kerítés lebontása, mint a nemzetállamok védelme.