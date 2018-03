Ahogy arról korábban már az Origo is beszámolt Olaszországban a vasárnap lezajlott választásokon, ahogy korábban Ausztriában is, megbukott a bevándorláspárti, multikulti szemléletmód, és azok a jobboldali, konzervatív politikai erők jutottak hatalomhoz, akik szerint megálljt kell szabni a korlátlan bevándorlásnak. Hogy hova vezetett Olaszországban a baloldali pártok kormányzása, illetve a bevándorlók korlátlan befogadása, azt jól szemlélteti az a videó, amit egyik olvasónk küldött el nekünk: egy olasz televízióban is mutatott felvételen egy arab migráns épp egy szép olasz főtéren lévő kútnál végzi el a hátsó felének mosását, ezt követően pedig, ugyanazt a kezét használva, azonnal iszik is a kútból. Nem csoda hát, hogy az olasz emberek elzavarták baloldali vezetőiket.