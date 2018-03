Beismerte Karácsony Gergely, hogy nem épített volna kerítést

Döbbenetes nagy káosz lehet az ellenzéki pártvezérek fejében: Gyurcsány Ferenc után most Karácsony Gergely is összehozta a saját, kis őszödi beszédét. Korábban azt állította, hogy tőle biztosan senki sem talál olyan idézetet, amelyben ellenezte volna a határzár felépítését. Erre fogja magát, bemegy Rónai Egonhoz az ATV-be és mindenféle kényszer nélkül azt mondja, hogy nem építette volna meg az általa nyamvadtnak nevezett kerítést. Teljes hazugság-őrületben vergődik az ellenzék.

Egészen elképesztő folyamatok játszódhatnak le az ellenzéki pártvezérek fejében. Hónapok alatt, nagy nehezen felépítettek egy sziklaszilárdnak hitt kommunikációs hazugságvárat, amit most a legnagyobb elánnal vernek szét. Először Gyurcsány Ferenc ment be önként és dalolva a Civil Rádió stúdiójába, és mindenki legnagyobb döbbenetére levágott egy komplett őszödi beszédet. Olyanokat mondott, hogy ha véletlenül az ellenzék kerülne hatalomra, annak elhúzódó válság, káosz és elhúzódó ellenzéki tárgyalássorozat lenne az eredménye, majd új választás. Ez így önmagában is elég erős gondolatmenet, de. Gyurcsány egykori embere, akárcsak korábbi főnöke, fogta magát, és egy nehéz munkanap után bement az ATV stúdiójába és megcsinálta a saját kis őszödi beszédét. Az ellenzéki televízió műsorvezetője a beszélgetés elején az Orbán-kormány által felhúzott kerítésre terelte a szót, és ekkor valami olyan történt, amit ép ésszel nehéz megérteni. Ezt mondta Rónai Egonnak:

Én nem építettem volna meg a kerítést, de lebontani legalább akkora butaságnak gondolom, mint amennyire megépíteni is butaság volt.

4:30-tól nézheti meg Karácsony elszólását:

Totális padlófogás. A következő történt: Karácsony és Gyurcsány gondolt egyet, kézen fogva szétbombázták az ellenzék kommunikációs bástyáját. Hogy miért? Erre nehéz magyarázatot találni. Lehetetlen. Karácsony Gergely volt az a politikus, aki egészen idáig azt a szerepet játszotta, hogy ugyan pártja ellenezte, hogy felépüljön a kerítés, de ő mint, kimért államférfi, pártja álláspontjával szembeszegülve, sosem ítélte el a határzárat. Egy január végi sajtótájékoztatóján egész pontosan ezt mondta:

Tőlem biztosan senki sem talál olyan idézetet, amelyben elleneztem volna a határzár felépítését, ahogy olyat sem, amelyikben a kerítés lebontásáról beszélek.

Erre most, akárcsak Gyurcsány, önként és dalolva bemegy az ATV stúdiójába, és saját kezűleg szétzúzza eddig építgetett politikusi imidzsét.

Az van, hogy Magyarországon megépült ez a nyamvadt kerítés. – folytatta saját kis őszödi beszédét a zuglói városvezető. Ebben benne van az egész balliberális elitnek a határzárról alkotott mélységesen lenéző álláspontja, az összes felhalmozódott dühe. Az MSZP-P közös miniszterelnök-jelöltje arról a határzárról beszélt végletesen lekezelően, amely lényegében megkímélte Magyarországot az illegális bevándorlás kellemetlen hatásaitól. És amelyet a magyar emberek elsöprő többsége támogat.

Gyurcsánnyal közösen emelték meg a választás tétjét: marad-e a kerítés, vagy nem? Káosz, válság lesz április után, vagy nem?

Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy aki ellenezte a kormány migráció-ellenes lépését, az ha lehetősége adódna, az első adandó alkalommal visszacsinálná azt. Főleg, mert Soros és Brüsszel ezt követelné tőle, tőlük.

Gyurcsány Ferenc is elkotyogta magát: káosz, válság lesz, ha az ellenzék nyer áprilisban

Káosz, válság, elhúzódó tárgyalások és új választás jönne egy ellenzéki győzelem után - ezt ismerte el Gyurcsány Ferenc egy rádióinterjúban. A DK elnöke szerint ez nem lenne probléma, hiszen más országok is kibírták már stabil kormány nélkül. Ha az ellenzék nyerne áprilisban, meg kellene ismételni a választást – mondta Gyurcsány Ferenc a Civil Rádióban. A DK elnöke szerint egy esetleges ellenzéki győzelem után az ellenzéki pártok képtelenek lennének megegyezni egymással, ezért kellene újabb választásokat kiírni. A volt miniszterelnök szerint csak sötétben lehet tapogatózni, de az biztos, hogy átmeneti kormányzás jönne. Arra a felvetésre, hogy egy ilyen válság súlyosan megviselné Magyarországot, a DK-elnöke mindössze annyit mondott, ez nem probléma, hiszen például Németország is hónapokig volt stabil kormány nélkül. Gyurcsány Ferenc azt is leszögezte, ő egy ilyen helyzetet győzelemként élne meg. Vagyis, a teljes káoszt.

