Meghalt Hadházy Ákos áldozata

Meghalt az a nyugdíjas férfi, akit Hadházy Ákos éveken át ellehetetlenített - számolt be erről a TV2 Tények című hírműsora. Az LMP társelnöke gátlástalan módon próbált hozzájutni az idős ember lakásához: elzárta nála a vízvezetéket, egyszer eláztatta a lakását és anyagilag tönkretette, nélkülöző életmódra kényszerítve. Ez az az a szomorú eset, amikor felvetődik a kérdés: meddig mehet el egy hatalmával visszaélő politikus?

Tegnap írtuk meg, hogy az idős ember válságos állapotban feküdt a Szekszárdi Megyei Kórházban. Amikor ez a tény Hadházy tudomására jutott, elegánsan azt írta közösségi oldalára, hogy éveken át könyörgött az idős férfi lányainak hogy kezdjenek valamit az édesapjukkal, végre bevitették a kórházba.

A történet nem csak az iménti megnyilvánulás miatt volt megdöbbentő, hanem azért is, mert a luxushobbikat preferáló politikus éveken át ellehetetlenítette 69 éves szomszédját, hogy megszerezze annak lakását. Ennek igen egyszerű oka volt: Acsádi Róbert egy szekszárdi társasházban lakott a Hadházy-család mellett. A három lakásból kettő a politikus tulajdonában volt, és szemet vetett szomszédja lakására is. Az LMP politikusa annak érdekében, hogy a harmadik ingatlant is megkaparintsa, a létező leggátlástalanabb eszközöket vette igénybe:

Elzárta a vízvezetéket szomszédjánál, így a nyugdíjas másfél éven keresztül az udvarról hordta a vizet egy vödörben. Az idős ember nem tudott mosni, nem használhatta a wc-t és fürdeni is az idősek otthonába járt.

Eltartási szerződéssel is próbálkozott a nyugdíjasnál, ám az idős férfi elutasította az ajánlatot.

Felújította a társasház tetőszerkezetét, mintegy két és fél millió forintért. Később lakógyűlési határozatra hivatkozva arra kötelezték Acsádi Róbertet, hogy a tulajdoni hányadnak megfelelően fél millió forinttal járuljon hozzá a javítási költségekhez. Ezt az összeget pedig két héten belül kellett volna előteremtenie, ami a lehetetlennel volt egyenlő. Utána a nyugdíjából törleszttették a tetőfelújítás pénzét.

Egyszer még el is áztatta szomszédja lakását, tönkretéve ezzel a berendezést.

Az idős ember utóbbi kapcsán azt mondta a TV2-nek, hogy szerinte Hadházy csak azért újította fel önkényenesen a tetőt, hogy elüldözhesse otthonról.

Ezt mondta az idős ember: "Hogy ő neki kellene még ez a rész, hogy az övé legyen az egész, és azért csináltatta meg a tetőt, hogy elűzzön innen". A nyugdíjas nem tudott fizetni, emiatt a repülési hobbijára sokmilliót költő Hadházy beperelte, akinek így havi 70 ezer forintos nyugdíjából 27 ezer forintot vontak le minden hónapban. Előfordult, hogy az LMP-s politikus húzása miatt tűzifára se tellett, ezért egész nap fagyoskodnia kellett. A gyógyszereit sem tudta mindig kiváltani.

Minden hónap húszadikáig, ha egy napot kések akkor már kitehet a lakásomból, ami ki van fizetve, enyém a tulajdonjog, a haszonélvezet.

Hadházy, miközben kizsigerelt egy idős férfit, milliókért szórakozott

Miközben Hadházy az idős férfit arra kötelezte, hogy fizessen, ahogy azt megírtuk, az LMP-s politikus az elmúlt években több mint húszmillió forintot költött szenvedélyére, a repülőzésre.

A korrupció ádáz ellenségeként fellépő politikus

2010 előtt szerezte meg a magánpilóta-engedélyt 1,5-2 millió forintért.

2015-ben pedig megkapta a kereskedelmi célú repülési engedélyt is, amelyet kétmillió forintért lehet kiváltani.

Hadházy repülési napjóiból az is kiderül, hogy az zöldpárt társelnöke 2016 végéig 350 órát töltött a levegőben, erre pedig körülbelül 17,5 millió forintot fizetett ki.

Hadházy Facebook-oldalán jelentette be, hogy egy hónapja ellopták a táskáját. Az LMP-s politikus azt írta, hogy a benne lévő iratok gyakorlatilag pótólhatatlanok. „A dokumentumok egy része természetesen újra kiadható, de az eredeti repülési napló nem. Az, aki azt ellopta, gyakorlatilag tizenkét év kemény munkáját lopta el tőlem."

Beszámoltunk róla, hogy a TV2 Tények című hírműsora megkérdezte az Országos Rendőr-Főkapitányságot arról, hogy tett-e feljelentést Hadházy Ákos, ahogy ő fogalmaz: pótolhatatlan iratok ellopása miatt.

Az ORFK válaszleveléből azonban at derült ki, hogy mégsem tett feljelentést a rendőrségen.

A Tények kérdezte Hadházyt, aki mellébeszélt

A Tényeknek sikerült elérnie Hadházy Ákost, aki egészen káprázatos válasszal szolgált az eltűnt iratok kérdésében: azért nem tett feljelentést, mert nem volt biztos abban, hogy ellopták, lehet, hogy csak elveszítette az iratokat. Ez így hangzott egész pontosan:

Őőő, mert eddig nem voltam biztos benne, hogy ellopták-e vagy én veszítettem el, de mostmár egészen biztos vagyok benne hogy ellopták.

A Tényeknek ezt követően is volt lélekjelenléte további kérdéseket feltennie az LMP-s politikusnak:

Miért nem esett meg a szíve az idős emberen? Tud-e arról, hogy szomszédja a pereskedés miatt havonta 40 ezer forintból próbál megélni Elfogadhatónak tartja-e azt, hogy míg Ő repülővel közlekedik, közben a lakótársa nyomorog

Hadházy Ákos azonban robotpilótára kapcsolt, és azt ismételgette, hogy mivel leleplezte a kormányt, ezért támadják. Ez pedig annyit jelent, hogy az LMP-s politikus nem cáfolta meg a Tények által megszerzett információkat.