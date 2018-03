Ki lesz 2018 legszebb menyasszonya?

Több száz szebbnél szebb menyasszony jelentkezett Magyarország első élményalapú menyasszony-szépségversenyére, melyet az Esküvő Okosan menyasszonyoknak szóló portál indított. A közönségszavazás már elindult, Ön is dönthet arról, hogy ki legyen az esküvői szezon legszebb menyasszonya.

A felhívás szerint olyan menyasszonyokat kerestek a szervezők, akik kisugárzásukkal, bájukkal, életörömükkel, humorukkal vagy éppen kedvességükkel méltán viselhetik a 2018 Legszebb Menyasszonya címet.

Rengeteg ennek megfelelő pályázat érkezett, így a zsűri az eredetileg kigondoltnál több menyasszonyt juttatott tovább a következő fordulóba. A közönségnek így most még nehezebb a dolga: 70 lány közül kell kiválasztaniuk a kedvencüket.

Profi és homemade, szelfi és nem, fekete-fehér és színes: mindenféle fotó található a jelöltek fotófalán, a legtöbben igyekeztek minél többet mutatni magukból: montázst szerkesztettek 2-3-4 képükből, hogy a zsűri és a szavazók minél több oldalukat ismerjék meg.

A most továbbjutó 70 lány közül a döntőben mindössze 6 menyasszony vesz részt: ötüket a zsűri, egy házasság előtt állót pedig a közönség juttat be, akik március 18-ig szavazhatnak. A döntőre 2018. április 13-án, pénteken kerül sor – erre az eseményre már most bejelentkezett egy országos tévécsatorna, mely főműsoridőben fog beszámolni a versenyről.

A zsűri tagjai: