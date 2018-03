Soros emberei már nyáron elkezdenék a betelepítéseket

Brüsszel legújabb javaslata szerint 10 ezer menekültet, bevándorlót fogadna be Magyarország a kötelező kvóta alapján – mondta Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő pénteken a közmédiának. Rámutatott: ha Soros emberei kerülnek kormányra április 8-a után, ők végre hajtanák a kvótákat és még nyáron elkezdenék a betelepítéseket.

A kormánypárti politikus kiemelte: Brüsszel a javaslatot már a következő, márciusi EU-csúcson át akarja erőltetni a tagállami vezetőkön. Ha ott nem sikerül, a következő áprilisi EU-csúcson akarja megtenni mindezt.

Hollik István rámutatott: ha Soros emberei kerülnek kormányra április 8-a után, ők meg fogják szavazni a kvótát, és végre is fogják hajtani azt, ezért óriási a választás tétje.

Az ellenzéki képviselők, az ellenzéki pártok vezetői egyértelművé tették mi a szándékuk - hangsúlyozta. Karácsony Gergely (Párbeszéd) laktanyákba, önkormányzati lakásokba telepítené be a migránsokat, Vágó Gábor (LMP) 150 ezer magánlakás felmérését javasolta. Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) pedig arra a kérdésre, hogy a migrációval kapcsolatban mi az álláspontjuk, mit akarnak tenni a bevándorlókkal, azt közölte, hogy majd a választások után válaszolnak rá. Szigetvári Viktor (Együtt) még ennél is konkrétabb volt, ő azt mondta: egyértelműen támogatják a kötelező kvótát és végre is hajtanák azt.

Hollik István szerint azt sem szabad elfelejteni, hogy Vona Gábortól a szocialistákon át Gyurcsány Ferencig mindannyian nemet mondtak a betelepítést tiltó alkotmánymódosításra. Éppen ezért, ha Soros emberei kerülnek kormányra április 8-a után, ők végre hajtanák a kvótákat és még nyáron elkezdenék a betelepítéseket.