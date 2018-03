Szél Bernadett: Rosszul esett, hogy épp nőnapkor lépett le Ron Weber

Szél Bernadett elismerte tegnap az ATV-nek, hogy valóban otthagyta őket Ron Werber. A Soros György szervezeteiben szocializálódott politikusnak az volt a legnagyobb problémája a gyűlölet karmesterének lelépésével, hogy ezt pont nőnapon tette meg. Emellett a Hadházy-ügy is rontja a párt renoméját, hiszen meghalt az a nyugdíjas férfi, akit Hadházy Ákos éveken át ellehetetlenített. Mindeközben az LMP politikusai szervezkednek Szélék behódoló politikája ellen. Úgy tudjuk, azért hagyta ott Werber az LMP-t, mert rossz vezetői miatt teljesen esélytelennek és reménytelennek tartja őket.

Szél Bernadett volt tegnap este az ATV vendége, ahol a beszélgetés első felében kedvére fideszezhetett, meg orbánozhatott. A bonyodalmak akkor kezdődtek, amikor Rónai Egon afelől érdeklődött, hogy mit ígér az LMP a nőknek. A Soros György szervezeteiben szocializálódott politikus páratlan tehetségével az erre adott válaszába is bele tudta keverni a miniszterelnököt. Ezután azonban nem volt menekvés, érezhetően keményebb kérdést kapott:

Miért lépett le Ron Werber?

Amire így sikerült válaszolnia:

Ez már egy ideje benne volt a levegőben, és nem ért engem váratlanul ez a fejlemény.

Szél tehát elismerte a kampánytanácsadó távozásáról szóló sajtóhíreket. Figyeljék, mi volt a legnagyobb problémája az egésszel:

Kicsit sajnálom, hogy pont nőnapon hagyott itt minket.

Ha ezt a mondatot a Momentum valamelyik lendületes fiatalja produkálta volna, abban nem lenne semmi meglepő, de az, hogy az LMP is kezd viccpárti elemeket felsorakoztatni a választások közeledtével, sokak számára megdöbbentő lehet. A kampánytanácsadó dobbantásának okát nem mondta el Szél, hiába próbálta többször is kiszedni belőle a műsorvezető. Az jól látható volt az adás során, hogy valami nincs rendben a történettel. „Én ilyenkor csak a szépre, meg a jóra szeretek emlékezni" – tette hozzá. Ezután kiderült, hogy a pártban minden a legnagyobb rendben van. Szél kis híján odáig is eljutott, hogy szinte kész szerencse, mázli, főnyeremény, hogy otthagyta őket a kampányfőnökük, és nézhetnek helyette újat. Bár Szél nem igazán feszegette ezt a kérdést, de ha valakinek van egy kis sütnivalója, akkor felmerül benne:

Milyen párt az, amelyiket egy hónnappal a választások előtt, azaz a kampány csúcspontján faképnél hagyja a kampánytanácsadója?Erre leginkább a Momentum és Fekete-Győr András tudná megadni a választ, akiknek van némi tapasztalatuk a kérdésben.

Miközben Szél az ATV-ben parádézott, a pártban egyre többen elégedetlenek

Szél remeklésével nagyjából egy időben Takács Lajos, az LMP országgyűlési képviselő-jelöltje járt az EchoTV-ben, ahol azt mondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy pártjának egyeztetnie kellene az MSZP-Párbeszéddel vagy a Jobbikkal a koordinált jelöltállításról, ami szerinte egy rejtett összefogás. A zöldpárti politikus elmondta, hogy az LMP-nek van egy érvényben lévő kongresszusi határozata, mely szerint az LMP nem fog más pártokkal együttműködni.

Az én álláspontom az, hogy egy olyan politikai párttal, ami már egyszer csődbe vitte az országot nem szabad együttműködni – mondta. Aláhúzta, hogy ha tudta volna előre, hogy a párt ilyen szinten meg fogja tagadni a múltját, akkor nem vállalta volna a jelöltséget: