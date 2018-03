Szijjártó: Olyan kormány kell, amely nem köt kompromisszumot

Magyarország és a magyar emberek közös érdeke, hogy olyan kormány kapjon bizalmat, mely amellett, hogy nem teszi kockára szuverenitásunkat és biztonságunkat, ezekben a kérdésekben kompromisszumokra sem hajlandó – jelentette ki Szijjártó Péter, a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Egerben.

A miniszter Nyitrai Zsoltnak, a város és a térség országgyűlési képviselőjének, egyben fideszes képviselőjelöltjének kampányrendezvényén hangsúlyozta: a választás tétje világos, ha valaki körülnéz a világban, láthatja, hogy óriási nemzetközi vita van arról, a migráció jó, vagy nem, illetve azt megállítani, vagy ösztönözni kell-e.

A világ és benne Európa egy része azt mondja, a bevándorlást szervezni, támogatni kell. Magyarország ezzel ellentétben saját tapasztalatai alapján azt mondja, az rossz, veszélyes és meg kell állítani – tette hozzá, megjegyezve: arra, hogy ez lehetséges, "mi, magyarok már bizonyítékot szolgáltattunk".

A választáson tehát arról döntenek a választópolgárok, hogy az országnak olyan kormánya lesz-e, amely ezt a harcot meg kívánja vívni, vagy olyan, amely feladja a küzdelmet – mondta. Fontosnak nevezte, hogy minden választókerületből olyan képviselő érkezzen a parlamentbe, aki ellenzi a bevándorlást. Amikor ugyanis az Országgyűlésnek döntéseket kell hoznia arról, Magyarország milyen álláspontot képviseljen ezekben a nemzetközi vitákban, rajtuk múlik majd, milyen határozatok születnek.

Ezt megelőzően azonban április 8-án a választóktól függ, milyen politikusoknak szavaznak bizalmat – mondta, úgy fogalmazva: "a frontvonalak felálltak, ma már pontosan tudható, ki a bevándorláspárti, és ki az, aki elutasítja a migrációt."

A tárcavezető büszke rá, hogy több olyan tárgyalássorozat részese volt az elmúlt években, amelyek következtében jó fizetéssel járó, kiszámítható megélhetést teremtő munkahelyek százait sikerült létrehozni Egerben. Komoly német és svájci autóipari, gépipari vállalatok tették le a voksukat a város mellett, a lehető legmagasabb hozzáadott értéket és technológiai színvonalat képviselik.

Ugyancsak sokat dolgoztak Nyitrai Zsolttal közösen azért is, hogy megvalósuljanak a környező, más nagyberuházásokat segítő infrastrukturális fejlesztések. Ennek köszönhetően ma már elmondható, hogy a hevesi megyeszékhely a nemzetközi nagyvállalatokat is vonzó, versenyképes település, és ez Eger színvonalas oktatási intézményeinek is köszönhető – közölte Szijjártó Péter.

Nyitrai Zsolt a rendezvényen azt mondta: teljesen mindegy, hogy most, a választási kampányban mit mond az ellenzék, mert amikor döntési helyzetben voltak akár az Országgyűlésben, akár az Európai Parlamentben, szavazataikkal mindig a migrációt és a betelepítést támogatták. Véleménye szerint az egri és Heves megyei polgárok többsége nem kér ebből, és a választás tétje nem kevesebb, mint hogy "meg tudjuk-e védeni hazánkat, városainkat, falvainkat".