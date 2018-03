9 millió forintba kerülne egy migráns ellátása

"Ha Magyarország bevándorlóországgá válik, a magyar emberekkel fogják megfizettetni a bevándorlás árát, a brüsszeli elképzelések szerint pedig - hasonlóan a Soros-tervhez - egy migráns ellátására nagyságrendileg 9 millió forintot kellene fordítani" - mondta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szombati budapesti sajtótájékoztatóján.

Tuzson Bence szavai szerint egyre közelebb van a kvótadöntés, ugyanis megpróbálják "áterőltetni" az új dublini rendszert, amely tartalmaz "egy elég egyértelmű kvótaképletet".