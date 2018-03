A Pesti Srácok számolt be róla, hogy az MSZP és más mikropártok által támogatott pécsi képviselőjelölt, Mellár Tamás interjút adott a Heti Válasznak, amelyben olyan kijelentést tett, hogy ő márpedig senki sem fogadna be, sőt keményebben ellenzi a bevándorlást, mint a Fidesz. Ezt a mondatát emelte ki címként a Heti Válasz. A Pesti Srácok szerint azért kellett ennyire kiemelni ezt a mondatát a "Tanár úrnak", mert Mellár ebben óriásit hazudott. Hiszen számos korábbi alkalommal érvelt a bevándorlás és a betelepítési kvóta mellett. A PS összegyűjtötte, hogy miket mondott Mellár nem is olyan régen a bevándorlási témában, amikor még nem volt kampány. Ekkor még úgy gondolta, hogy "meg kell tanulnunk együttélni a bevándorlással" és kvótanépszavazáson az "igen" vagyis a betelepítés támogatása mellett foglalt állást.

A Pesti Srácok felidézi, hogy a „közismerten bevándorláspárti Gyurcsány Ferenc nemrég ismerte be, hogy azért állt le ő és pártja is a határkerítés elleni kirohanásokkal, mert ma már politikai öngyilkosságnak számít azt mondani, hogy lebontanák a kerítést. Alighanem hasonló motiválja Mellár Tamást is – persze a mellőzöttségből fakadó sértettség mellett –, hogy a valós véleményével teljesen ellentétes hazugságokkal traktálja a közvéleményt."

Mellár még 2015-ben azt mondta a Népszavának: A 300 milliós USA-ba évente 1 millió ember vándorol be és a gazdaság nélkülük nem is tudna magas fordulatszámon működni. Az 500 milliós Európa hisztériás rohamot kapott félmillió menekülttől. Európának is meg kellene tanulnia együtt élni a bevándorlással, ahogy Amerika megtanulta és hasznot húzott belőle." Annyit azért érdemes ehhez hozzátenni, amit a PS is megemlít, hogy a Mellár által emlegetett félmillió, valójában több mint egymillió ember volt, és a javarésze ezeknek az embereknek mindenfajta ellenőrzés és átvilágítás nélkül özönlött be Európába és azt csak a Jóisten tudja, hogy merre vannak éppen most.

No de lássuk még miket mondott Mellár, amikor még nem hazudott szándékosan a szavazatszerzés érdekében.

Egy olyan országban, ahol 35 év alatt kis híján 1 millióval csökkent a népesség, lázasan kellene keresni a népesség pótlásának lehetséges forrásait, és nem elzárkózni előle" Mondta Mellár ugyanebben a Népszava interjúban, de a PS felidézi, hogy hasonlóan nyilatkozott a Hajdú Online-nak is.Akkor kifejtette, hogy a bevándorlók révén „kölcsön kapott" fiatal munkaerő javítja az elöregedő nyugati államok demográfiai helyzetét.

Egyúttal persze érvel a kormány családpolitikája ellen is a migráció javára, hiszen szerinte az úgy is jobb megoldás a munkaerőpiac problémáira, mint a CSOK, vagy a családi adókedvezmény.

Lehet olyanokat mondani, hogy Magyarország inkább a családpolitika, mintsem a bevándorlási politika révén kívánja megoldani a munkaerőpiaci problémáit, csakhogy ez még jó ideig a vágyak szintjén marad."

Ajánljuk Mellár Tamás figyelmébe, azoknak az adatoknak az áttanulmányozását, amelyek azt taglalják, hogy például a Németországba beözönlő bevándorlók közül, hányan kezdtek el dolgozni, és segítették ezzel a munkaerőpiac problémáinak megoldását.