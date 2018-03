Több ezer embert várnak a központi rendezvényekre március 15-én

Több ezer embert várnak a március 15-ei központi rendezvényekre a szervezők - mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) sajtófőnöke szombaton Budapesten. A rendezvények a Kossuth téren, valamint a Budai Várban kerülnek megrendezésre. A miniszterelnök 14:00 órától beszél az Országház előtt.

Kiss Anita, a Parlament előtti Kossuth téren kiemelte:

A jövő csütörtöki ünnep 9 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődik. A nemzeti lobogót katonai tiszteletadással, Áder János államfő és Kövér László házelnök jelenlétében vonják fel. A díszünnepség Orbán Viktor miniszterelnök beszédével szintén az Országház előtt 14 órakor kezdődik.

A Budai Várban is számos rendezvénnyel várják egész nap az ünneplőket, családokat. Lesz többek között vásár, táncház, lósimogató, csatabemutató, továbbá különböző játékok, kézműves foglalkozások, koncertek és színházi előadások. Valamennyi rendezvényen ingyenes a részvétel - jelezte Kiss Anita.

A központi rendezvényeket szervező tárca sajtófőnöke azt is elmondta: az ünnepség biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs most is egész nap ülésezik majd.