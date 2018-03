Miután Vonának a Kárpát-medencében nem sikerült új szimpatizánsokat szereznie – emlékezzünk csak vissza a múlt heti székelyföldi vesszőfutására a Jobbik elnökének– úgy döntött a dörzsölt porszívóügynök, hogy megpróbálkozik a kivándorolt magyarokkal Londonban. Hátha a Szigetországban inkább vevők a gyurcsányosodásra, akarom mondani néppártosodásra. Szóba hozta a migrációs válságot, és elmondta, hogy szerinte ez egy politikai tébolyda, ami a migrációval kapcsolatban zajlik. Ez az érvelés ismerős lehet, hiszen Kunhalmi Ágnes és Vona új mentora, Gyurcsány Ferenc is hasonlóan beszélt. Vona a héten másodjára szólja el magát, hogy egy platformra került Gyurcsányékkal a migrációs politika ügyében, hiszen szerdán egy óriási zakót mutatott be, amikor bocsánatot kért Lázár János migrációról szóló bécsi videója miatt. Ebben a levélben Vona Bécset az egyik legélhetőbb városnak nevezte. Csak a túlbuzgó SZDSZ-esekre emlékeztető húzást követően néhány órával jött a hír, hogy egy afgán migráns megkéselt négy embert Bécsben. Hát, ennyire álprobléma a migráció.

Nos, Vona londoni kirándulása alkalmával is, ahelyett, hogy a Jobbik világmegváltó terveit mondta volna el, itt is a kormány szidásával volt elfoglalva, és hát újfent elszólta magát, hogy hova is tartozik valójában a lassan már minden politikai pártnak – legutóbb épp Gyurcsánynak – lefekvő, szemforgató pártelnök.

Szóba hozta a bevándorlás témáját, és el is panaszolta, amolyan új SZDSZ-es módjára külföldön, hogy ez a gonosz magyar kormány itthon túl sokat beszél a migrációról, és azt mondta, hogy „Egy politikai tébolyda, ami a migrációval kapcsolatban folyik."

Vona Kunhalmi Ágnestől és Gyurcsány Ferenctől tanulta az érvelést

Ismerős ez az érvelés, nem? 2015-ben hasonlóan beszélt Kunhalmi Ágnes, az MSZP képviselője, aki akkor azt mondta, hogy a bevándorlás álprobléma, alaptalan riogatás.

Vagy épp Vona új mentora Gyurcsány Ferenc, aki azt mondta Facebook-oldalán 2015-ben: Ne engedjék magukat megtéveszteni. Nincs Magyarországon bevándorlásprobléma. Ez a történet csak arra jó a kormánynak, hogy elterelje a figyelmet a valós gondokról."

Ha belegondolunk Vona kijelentése logikusan következik az elmúlt hónapok politikájából, hiszen 2015-ben már kijelentette, hogy a déli határt védő kerítés „hatalmas bukás", amely „alkalmatlan Magyarország megvédésére", és ezt a Jobbik kezdetektől fogva mondta.

Íme az emlékeztető videó:

Vona folyamatosan elárulta Magyarországot az elmúlt években

De Vona nem állt meg ennél a videónál, és ezután a nemzeti oldal elárulásában magasabb fokozatra kapcsolt, amikor a kormány migráció megfékezésére tett erőfeszítései során előterjesztett törvények egyikét sem szavazta meg párttársaival együtt, így - ami talán a jobboldali emberek számára a leggyalázatosabb húzásuk volt – a betelepítési kvótát megakadályozó alkotmánymódosítást sem.

Azóta természetesen az áruló Vona új „barátokat" is talált magának Simicska és most már Gyurcsány személyében, akikkel összeköti őket a hatalom és pénz iránti csillapíthatatlan vágy. És nem szab nekik gátat sem az ideológiai különbség, sem az, hogy egyébként romba döntenék Magyarországot.

Jobbikos hazugságok

A leggusztustalanabb a történetben nem is az, hogy Vona a migráció ügyében előjött a farbával és újfajta SZDSZ-esként viselkedik, és nem is az, hogy most Londonban relativizálja el a migrációs válságot, ami egész Nyugat-Európát évek óta földrengésszerűen sújtja, hanem az, hogy itthon azt hazudja a jobbikos politikusokkal együtt, hogy megtartanák a kerítést, és megvédenék Magyarországot.



Ez nyilvánvaló hazugság. Ki tudja elhinni ezt egy olyan ember szájából, aki párttársaival együtt az elmúlt években minden migráció visszaszorítására tett intézkedést gáncsolt, most – és 2015-ben már – álproblémának, kampányfogásnak nevezi a kormány figyelemfelhívását a migrációra. Ki tud még hinni egy olyan embernek, aki a Spinoza házban bájolog exkommunistákkal és keresi a liberálisok kedvét, elárulva ezzel teljesen a nemzeti oldalt. Most pedig már Gyurcsánnyal is szövetkezik, aki korábban a jobboldali embereket lövette.

Vona ugyanúgy tesz, mint a liberális barátai: elhazudja a Nyugat-Európát megrengető migrációs válságot

Vona Londonban is úgy tesz, mint aki nem tudná, hogy mi zajlik Nyugat-Európában, és próbálja az új szövetségesei, a baloldali hazaárulók narratíváját alkalmazni, miszerint nincs is semmi gond, ez csak a kormány kampányfogása, hogy elterelje a figyelmet.

De van gond természetesen. Súlyos gondok vannak Nyugat-Európában. Ha erre nem lett volna kellő bizonyíték a számtalan terrortámadás Párizstól Berlinig, akkor emlékeztetnénk a Janus-arcú pártelnököt a szerdai csúfos zakójára.

Szerdán egy nap alatt megbukott a Vona levelében szajkózott liberális maszlag

Szerdán ugyanis Vona, túlbuzgó újdonsült SZDSZ-es módjára, azonnal bocsánatot kért Lázár János kancelláriaminiszter és a miniszterelnök nevében - kérdés: mióta dolgozik Vona a Miniszterelnökségen? -, azért a videóért, amelyet Lázár aznap tett fel Facebook-oldalára, és amely arra volt hivatott, hogy bemutassa a magyarok számára, hogy milyen veszélyeket hordoz a migráció, és hogy néz ki egy migránsok által megszállt városrész.

Vona ekkor ilyeneket írt levelében: Bécs a felmérések szerint a világ egyik legélhetőbb városa, nem véletlenül választja lakhelyéül egyre több magyar is. És háborús kommunikációról beszélt.

Nos, hogy mennyire nem csak a kormány „háborús kommunikációjáról" van szó, az még aznap este bebizonyosodott. Ugyanis este már jött a hír, hogy egy afgán migráns négy embert késelt meg a Vona szerint egyik legélhetőbb városban, Bécsben.

Vona tehát rendkívül jó időérzékkel használta a klasszik liberális "Fidesz-gyalázást", csak pechére az élet már aznap igazolta az ellenkezőjét.

És ne legyenek kétségeink, ha nem ez a kormány lenne hatalmon, ma már Budapesten is gyilkolnának, erőszakolnának a migránsok.

Vona tehát hazudhat itthon bármit, hogy megtartaná a kerítést, és megvédené az országot, hiszen folyton elszólja magát, és kiderül, hogy teljesen egy platformra került Gyurcsánnyal, Kunhalmival és a többiekkel. Nem a kerítés, hanem ő alkalmatlan az ország megvédésére, és ne legyenek kétségeink, hogy beengedné a bevándorlókat, hiszen összeállt Gyurcsány Ferenccel is.