Dúl az erőszak Bécsben: újabb késes támadás

Súlyosan megsebesített egy késes támadó Bécsben egy 32 éves algériai férfit - közölte vasárnap az osztrák rendőrség. A támadás Bécs egyik drogelosztó központjában történt.

Az áldozatot válságos állapotban szállították kórházba a szombat délután Bécs Brigittenau kerületében elkövetett támadás után. Szemtanúk szerint az algériai férfi szóváltásba keveredett és dulakodni kezdett egy másik férfival. Ellenfele - úgy tudjuk, ő is migráns - először egy fémlánccal ütötte meg, majd kést rántott és több helyen is megszúrta, többek között a szívét is megsebesítette.

Az incidens a Jagerstrasse metróállomás közelében történt, amelynek környékén az utóbbi időben megszaporodtak a kisebb drogeladási ügyletek - jegyezte meg az APA osztrák hírügynökség.

Szerda este egy afgán bevándorló késelt meg összesen négy embert - egy osztrák család három tagját és egy másik afgán férfit - Bécsben. A támadások egyik áldozata válságos állapotba került, de azóta már nincs életveszélyben.

A támadás után nem sokkal elfogott gyanúsított ausztriai előéletéről Gerhard Pürstl bécsi rendőrfőkapitány csütörtökön elmondta, hogy a 23 éves afgán férfi 2015-ben folyamodott menedékjogért, de kivonta magát az eljárás alól és egy időre eltűnt. Később kábítószeres közegben tűnt fel.