Migránsbandák háborúja tombol Svédországban

Egymást követik Svédországban a kézigránáttal végrehajtott támadások, amiknek ártatlan civilek is áldozatul esnek. Svédországban migránsbandák háborúja szedi áldozatait.

Ahogy azt az Origo is megírta, idén január elején kézigránát robbant egy stockholmi metrómegállónál. Az akkori hírek arról szóltak, hogy egy 63 éves férfit és egy 45 éves nőt szállítottak kórházba a Varby Gard metrómegállóból, miután a férfi felvett valamit a földről a metrómegállónál és az felrobbant a kezében.

Az áldozat Daniel Cuevas Zuniga volt, aki a 80-as évek közepén Chiléből menekült Svédországba -derül ki a New York Times riportjából. Éppen az éjjeli műszakból tartott haza (szociális gondozóként dolgozott) vasárnap kora reggel, amikor észrevett valamit a földön és odament, megnézni. Ahogy megfogta, az M-75-ös kézigránát felrobbant a kezében. Zuniga még aznap meghalt.

Az eset sokkolta Svédországot. Zuniga egy muszlim bandák háborújában az utcára dobott gránáttól halt meg. A riportból kiderül, hogy már nagyon régóta gyűjtötte a pénzt, hogy elhagyja Svédországot, ahol nem érezte biztonságban magát. Már nem volt rá ideje. Feleségének már korábban meghagyta: ha vele valami történne, el kell mennie Svédországból és Thaiföldön kell élnie. „Svédországnak vége van” – idézte őt a felesége.

Zuniga esete mindennapos. Iskolák közelében kerékpárutakon is találni gránátokat. A New York Times azt is megemlíti, hogy a svéd igazságszolgáltatás még mindig nem készült fel a drámai helyzetre, egyszerűen nincsenek megfelelő törvények a muszlim bandaháborúk megakadályozására.

Egy veterán rendőrtiszt, Peter Springare tavaly dühében és elkeseredésében a Facebookon egy indulatos cikket közölt, amiben felhívta a figyelmet arra, hogy az erőszakos bűncselekmények elkövetői elsöprő többségben muszlim bevándorlók. A posztot több tízezren osztották meg. Válaszul két ügyészségi vizsgálatot is indítottak ellene rasszizmus miatt. Pedig csak azt osztotta meg, honnan jöttek az elkövetők: „Irak, Irak, Törökország, Szíria, Afganisztán, Szomália, Szomália, megint Szíria, Szomália, ismeretelen ország, ismeretlen ország, Svédország” – sorolta. Vagyis 12 egymást követő erőszakos bűncselekmény elkövetőjéből mindössze egyetlen volt svéd.

A svéd sajtó és a hatóságok pedig továbbra is megpróbálják eltitkolni, hogy mennyire súlyos a helyzet Svédországban.