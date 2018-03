Soros pénzéből kampányol Vona Gábor mellett Gyöngyösön a TASZ

Csúsztatásokkal és hazugságokkal teli videót tett közzé a Soros-pénzekből fenntartott TASZ Facebook-oldala azért, hogy Vona Gábort nevezhesse meg a legalkalmasabb helyi képviselőjelöltként Gyöngyösön - szúrta ki a Kékesonline. Nagy Gábor aktivista egészen sajátos módszert fejlesztett ki: aki felveszi neki a telefont, az az ideális, aki nem, az a nem ideális jelölt. Szerencsére Vona Gábort éppen azon az egyetlen napon kereste, amikor Gyöngyösön volt. Pechjére a fideszes jelölt asszisztense is felvette, így erről hazudnia kellett. Egy harmadik jelöltet ezért már fel sem hívott, pedig régóta ismeri személyesen. A Soros-szervezet pancser módon szállt be a Jobbik elnökének gyöngyösi kampányába.

Két gyermeknek édesapja vagyok, gépkereskedelemmel foglalkozom, és a közélet iránt aktívan érdeklődő állampolgár vagyok – mutatkozik be a TASZ Facebook-oldalán március elején megjelent videón Nagy Róbert, a Változást Akarunk Gyöngyösön Egyesület (VAGY) aktivistája. Azért van egy diszkrét bája, amikor Nagy a közélet iránt aktívan érdeklődő állampolgárnak próbálja bemutatni magát Soros György egyik legmarkánsabb hazai szervezetének Facebook-oldalán. Az erős indítást még erősebb folytatás követi. A Kékesonline által kiszúrt videó tanúsága szerint az aktivista arra szánta el magát, hogy telefonon megpróbál kapcsolatot teremteni a gyöngyösi választókerület országgyűlési képviselőjelöltjeivel. A kísérlet egészen megdöbbentő, hihetetlen, furcsa eredménnyel zárult: nem mindenki vette fel Nagy hívását. Egészen véletlenül Horváth Lászlót (Fidesz-KDNP) nem érte el, de Orosz Bálint János (MSZP), és Réz Ágnes (Együtt) sem vette fel a mobilját. Ami viszont örvendetes volt, hogy Bakó Béla (Momentum) és Reichenberger János (LMP) elérhetőnek bizonyult, sőt a legszuperebb az volt, hogy Vona Gáborral (Jobbik) még személyesen is sikerült találkoznia egy utcafórumon Nagynak.

A TASZ videójában a politikusok értékelését vizuálisan is ábrázolták, piros x-et kaptak a kísérlet során elbukott jelöltek, az elérhetőeket pedig zöld pipával értékelték. Nagy Róbert szerencsére a videó végén összefoglalta a végeredményt, nehogy valaki más következtetést vonjon le, mint ami elvárható lenne: ezek az információk és benyomások számára mindenképpen segítségül fognak szolgálni a választások során.Magyarán, aki felvette a mobilt, az a modern, okos, rátermett jelölt, aki pedig nem, az a gonosz, elmaradott, tehetségtelen jelölt. Nincs habozás, lehet választani!

A Kékes Online-nak mindenki felvette

A Kékes Online megkereste az MSZP és Fidesz politikusát is a kísérlet kapcsán: Horváth László úgy reagált, hogy munkatársát kereste, sőt el is érte Nagy Róbert telefonon, de a képviselő által felkínált személyes találkozó lehetőségével nem kívánt élni. Orosz Bálint János, a baloldali képviselőjelölt ennél sarkosabban fogalmazott: ő személyesen is ismeri Nagy Róbertet, bármikor elérhető lenne számára, de az elmúlt hetekben egyáltalán nem hívta őt telefonon. Az MSZP politikusa azt is elárulta, hogy megnézte a videót, majd azonnal felhívta Nagy Róbertet megkérdezni, hogy miért állít benne valótlanságot. A telefonos aktivista váltig állította neki, hogy február 12-én márpedig kereste. Orosz Bálint János szerint ez nem igaz, sőt, mivel csak február 14-én jelölte az MSZP a feladatra, nem is lehet igaz a videóban elhangzott állítás.

Momentumos jellege ellenére van üzenete a TASZ-közeli videónak

Ha elmélyedünk a TASZ által levont következtetés elemzésében, rögtön megértjük, miért kellettek ezek a ferdítések és valótlan állítások a videóba – vonta le a konzekvenciát a Kékesonline. Nagy Róbert három politikusról szerzett jó benyomást: a Momentum jelöltjéről, akinek egyébként nem sikerült összeszednie az induláshoz szükséges 500 ajánlást, így nem is indul a választásokon. Az LMP jelöltje is nyerő lett nála, igaz az elfelejtette megemlíteni, hogy az LMP köztudottan hetek óta a Jobbikkal egyeztet az esetleges visszalépésről. A TASZ videójának kiemelkedő nyertese pedig maga Vona Gábor, a Jobbik elnöke.

Ami ezekből következik, hogy a TASZ végeredményben egyetlen olyan képviselőjelöltet talált videójában, aki április 8-án érdemesnek bizonyul a választópolgárok szavazatára: a Jobbik jelöltje, Vona Gábor.

This is a beginning of a beautiful friendship, Gábor!

A 2014-es választások során Nagy Róbert még a gyöngyösi járdákra fújt graffitikkel biztatott a Jobbik elleni szavazásra, majd a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ügyfeleként, a TASZ által biztosított ügyvédi segítséggel mentette fel őt az Egri Törvényszék a Jobbik vádjai alól – emlékeztetett a Kékesonline. Az elmúlt hetekben azonban már nem ez volt az első politikai akció Nagy Róberték részéről, hogy a Fidesz jelöltje ellenében Vona Gábor kampányát segítsék. A VAGY egy héttel ezelőtt útlezárással kombinált demonstrációt szervezett, amelynek fő eleme az volt, hogy a kormánypárti jelölt, Horváth László kiadványaival dobálták tele egy kátyút, majd autóval áthajtottak rajta. Az elsöprő erejű tömegmegmozdulásnak egyetlen apró hibája volt: Nagy Róbertet leszámítva egyetlen fő vett részt rajta.

A TASZ nem más, mit Soros György egyik legfontosabb hazai szervezetei

Milyen reakciókat fog kiváltani az egykoron nemzeti radikális párt híveiből a TASZ, mint Vona Gábor legújabb helyi politikai partnerszervezete? – tette fel a kérdést a Kékesonline. A portál emlékeztetett arra, hogy Soros György a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózatán és a Sigrid Rausing Truston (SRT) keresztül rendszeresen szponzorálja a TASZ-t, két évvel ezelőtt például több mint 426 millió forintot adott a szervezet munkatársainak fizetésére és programjaira. A TASZ jellemzően olyan ügyekért küzd, melyek eddig nem annyira tartoztak a Jobbik profiljába:

Meleg Méltóság Menetének támogatása,

a migránsokat segítő mozgalmak preferálása,

a gendertanok hazai egyetemi melegágya,

a Soros-egyetem, a CEU működése.

Ismert, hogy a TASZ perelte be a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságot, mert a szerintük a rendőrség abban az időben Gyöngyöspatán megsértette a helyi romák egyenlő bánásmódhoz való jogát.

Vona apránként adja el a Jobbik lelkét

Tegnap a Figyelő információira hivatkozva megírtuk, hogy a szentesi választókerületben egyeztetett a Jobbik és a DK . A lap úgy tudja, több választókerületben is folynak még tárgyalások.