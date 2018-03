Karácsony Vona ellen: Nagy a verseny, hogy ki a nagyobb köpönyegforgató

Kezd nagy verseny kialakulni az ellenzéki oldal miniszterelnök-jelöltjei között: na nem a népszerűség tekintetében, hanem hogy ki a legelvtelenebb, leggátlástalanabb politikus. Nehéz kérdés. Ami látható, hogy jelenleg holtversenyben van Vona Gábor, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje, akinek sikerült annyira nyitottá válnia már a baloldal iránt, hogy lassan nincs olyan liberális közösség Budapesten, akinek a küszöbén ne térdepelt volna még szavazatokért kuncsorogva az egykori radikális pártvezér. Legutóbb már az egykori SZDSZ-re emlékeztető húzással bocsánatot kért Vona levélben Lázár János nevében, hogy be merte mutatni a bécsi, migránsok által megteremtett szomorú valóságot. De nyomban Vona mögött ott lohol az egykori gyurcsányi MSZP-SZDSZ-es holdudvarból induló, és ott agyonpénzelt, majd LMP-sé, majd Együtt-PM-essé, majd P-vé váló, ma már pedig újra szocialista színekben focizó Karácsony Gergely is, aki nemrég még elképzelhetetlennek tartotta a Jobbikkal való kooperálást, ma pedig már tárgyalni szeretne a Jobbikkal. Vajon ki fog győzni a gátlástalanság versenyében? És akkor még nem beszéltünk Gyurcsány Ferencről, akitől Karácsony mindig is félt. Vona Gábor pedig nagy tisztelettel engedelmeskedik a bukott miniszterelnöknek.

Karácsony, Vonához hasonlóan szintén csúcsra járatta a szövetségesek és párttársak elárulásának és kigolyózásának sportját, és úgy tűnik, most már próbálja megdönteni a legrövidebb időn belül megvalósított pálfordulásaiban felállított rekordját.



Hiszen ma azt nyilatkozta az Atv Startjában: „Ha a Jobbikkal lesz tárgyalás, akkor Karácsony Gergely ott lesz." Majd azt is hozzátette, hogy bármikor, bárkivel leülne tárgyalni, miközben ott még nem tart a dolog, hogy a szocialisták a Jobbik javára lépjenek vissza.

Nem lenne ezzel semmi gond, szép dolog a szerelem, pláne két ilyen gerinces, karakán „államférfi" pártjai között, csak épp ugyanez a Karácsony pár hónapja még teljesen ellentétesen nyilatkozott a Jobbikról.

2017 decemberében még azt mondta Karácsony, hogy az összefogásban az Együttre és a DK-ra számít és „Abban az ellenzéki együttműködésben, amelyben ő gondolkodik, nincs helye a Jobbiknak."

No, de még ugyanez volt a véleménye 2018. januárjában is, amikor azt nyilatkozta, hogy „Igazi változást csak hiteles politikai erők hozhatnak, a Jobbik nem."

De Karácsony szintén januárban még így nyilatkozott Vonáról és pártjáról „A Jobbik nagyon rövid idő alatt olyan radikálisan megváltoztatta a véleményét, olyan kérdésekben, ahol az ember életében egyszer változtat, ez egy kicsit számomra hiteltelen. Ha 10 év múlva Vona Gábor ugyanilyen könnyes szemekkel fog beszélni az Európai Unióról, akkor el fogom neki hinni, hogy komolyan gondolja: jelenleg nem itt tart."

Eltelt két hónap és Karácsony átértékelte a dolgot: Ma már tárgyalóasztalhoz ülne a két hónapja még általa elítélt és elutasított Jobbikkal, hiszen ő már sok szövetségest és pártot elárult, mindegy hogy eggyel több vagy kevesebb hazugságon kapják rajta a választópolgárok.

Időközben persze a Jobbik is erőteljesen kúszik a baloldal felé, nemrég már Gyurcsány által vezetett Demokratikus Koalícióhoz is dörgölőzik. Egyezkednek az egykori radikális fiúk és lányok az egyéni választókerületekben a koordinált kampányról, amin valljuk be visszatekintve Vona elmúlt pár hónapban bemutatott húzásaira, nem is csodálkozunk. Hiszen már Hódmezővásárhelyen is egymás tenyerébe csapott Vona és az egykori szemkilövető Gyurcsány. Vona pedig látványos gesztusokat tett a liberálisok irányába, emlékezzünk csak vissza a nyilvános bűnbánatára az egykori kommunisták és liberálisok közreműködésével a Spinoza házban, vagy épp a fentebb már említett klasszikus SZDSZ-es manővert bemutató, Lázár Jánost kritizáló levelére.

Más kérdés, hogy ezt a Jobbik szavazói, valamint a párt klasszikus radikális jobboldali politikusai nem nézik jó szemmel Vona beteges ámokfutását. Emlékezzünk csak vissza, hogy Morvai Krisztina és Budaházy György is faképnél hagyta és kritizálta az egykor még radikális pártot, de a kiebrudalt, volt alelnök Novák Előd is kemény szavakat intézett a hajlékony gerincű pártelnökhöz, mikor az nyílt levélben kritizálta Lázár szavait.

Leszögezhetjük, hogy szépen alakul a jellembajnokokból álló Frankenstein-szerelem Vonából, Karácsonyból és persze elsősorban a háttérből a szálakat mozgató Gyurcsányból. Kérdés, hogy ki tud hinni még az árulásokból, hazugságokból, a szövetségesek és szavazók kijátszásából sportot űző, és a csillapíthatatlan hatalomvágyukban az ideológiai különbségek ellenére is egymásra találó ellenzéki politikusoknak. Nyilvánvaló: nem sokan.