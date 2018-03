A bevándorláspárti Mellár Tamás egyre mélyebbre ássa magát

Ismét alaposan szembeköpte magát Mellár Tamás, aki ugyannak a pártnak a miniszterjelöltje, amely 2003-ban elbocsátotta a statisztikai hivatal éléről. Mellár magatartását tovább fűszerezi, hogy kiderült: egy csapatban focizik azzal a Veres Jánossal, aki ellen 2004-ben még pert indított. A közismerten és bizonyítottan migránsbarát Mellár bevándorlásügyben is ordas nagyot hazudott.

Sokaknak nem okozott nagy meglepetést, hogy az eddig mindenkit eláruló Karácsony Gergely az árnyékkormányába jelölte a migránspárti Mellár Tamást. Annak ellenére nem okozott meglepetést Mellár jelölése, hogy a 2002-2010-es kormányzásuk alatt a balliberálisok még teljesen alkalmatlannak találták a KSH szocialisták által elbocsátott elnökét. Mellár mostani pálfordulása annak fényében is érdekes, hogy hosszú évekig pereskedett a balliberális kormányok ellen. Most idézzük is föl ezeket.

Amikor még perelte a ballibeket Mellár

Mellár Tamást Medgyessy Péter még 2003-ban mentette fel pozíciójából, majd pedig a KSH volt elnöke pert indított. Végül a Fővárosi Munkaügyi Bíróság úgy döntött, a miniszterelnök jogellenesen menesztette a KSH éléről Mellárt. A KSH csak hosszas pereskedés után volt hajlandó fizetni a felmentett elnöknek. Törvénysértően mentették fel a KSH elnökhelyetteseit, Soós Lőrincet és Vukovich Gabriellát is. Az ítéletben kártérítésre kötelezték a hivatalt. A bíróság azért állapított meg rendkívüli súlyú jogsértést, mert egy független országos intézmény teljes vezetését menesztették jogellenesen.

Mellár Tamás később a szocialista Veres Jánost is beperelte, mivel az akkori pénzügyi államtitkár egy parlamenti felszólalásában úgy nyilatkozott: a KSH korábbi vezetőit többek között azért kellett meneszteni, mert a szakma alapvető tárgyszerű követelményeinek nem feleltek meg. Az államtitkár annak ellenére tette a kijelentést, hogy a Fővárosi Bíróság több ítéletében is kimondta, a KSH korábbi vezetőit indokolás nélkül és jogellenesen menesztették posztjukról.

Érthetetlen

Nagyon nehéz ügyekben képviseltem korábban Mellár Tamást a Medgyessy-kormány és Veres János volt pénzügyminiszter ellen, és egyáltalán nem volt könnyű megnyerni ezeket - mondta az Origónak Trinn Gábor ügyvéd. Közölte, nem érti azt a változást, amit korábbi ügyfele megtett, mivel azokat segíti, akik ellen egykor küzdött. Szilárd értékrendű embernek ismerte meg, ezért sem érti jelenlegi politikai pályafutását.

Gyurcsányék ellen is aláírt

Mellár múltjából azt az epizódot is érdemes felidézni, amikor 2007-ben több neves közéleti személlyel együtt arra kérték fel Sólyom Lászlót, hogy a kihirdetés előtt küldje el a vagyontörvényt az Alkotmánybírósághoz, előzetes normakontroll céljából. Az aláírók kérésüket azzal indokolták, hogy az új törvény a nemzet vagyonáról szóló döntési jogot a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök által kinevezett tisztviselőkre, a kormány irányítása alá eső szervezetre bízza, így a közcélok ellátását szolgáló ingatlanok kiszolgáltatottá válnak a végrehajtó hatalom döntéseinek.

Ezzel elhárulnak az utolsó akadályok az állam tulajdonát képező középületek – kórházak, múzeumok, egyetemek, kormányzati épületek –, valamint a stratégiai vállalatok és a Nemzeti Földalaphoz tartozó termőföldek eladásának útjából – mutatott rá a nyílt levél, amely szerint az új vagyontörvény a legsúlyosabban sértette volna a közérdeket. Mellár pedig most annak a pártnak az egyik miniszterjelöltje, akinek az egyéni indulója között találjuk Veres Jánost is.

Óriási hazugság

Persze nem kell sokat keresgélnünk, ha Mellártól merőben homlokegyenest ellenkező kijelentéseket találjunk. A Pesti Srácok számolt be róla, hogy az MSZP és más mikropártok által támogatott pécsi képviselőjelölt, Mellár Tamás interjút adott a Heti Válasznak, amelyben olyan kijelentést tett, hogy ő márpedig senki sem fogadna be, sőt keményebben ellenzi a bevándorlást, mint a Fidesz. Ezt a hazug mondatát emelte ki címként a Heti Válasz.

A Pesti Srácok szerint azért kellett ennyire kiemelni ezt a mondatát a "Tanár úrnak", mert Mellár ebben óriásit hazudott. Hiszen számos korábbi alkalommal érvelt a bevándorlás és a betelepítési kvóta mellett. A PS összegyűjtötte, hogy miket mondott Mellár nem is olyan régen a bevándorlási témában, amikor még nem volt kampány. Ekkor még úgy gondolta, hogy "meg kell tanulnunk együttélni a bevándorlással" és kvótanépszavazáson az "igen" vagyis a betelepítés támogatása mellett foglalt állást.