Felgyújtotta 16 éves terhes barátnőjét és annak családját egy migráns férfi

A 16 éves Lucy Lowe második gyerekével volt terhes, amikor megölték. Rágyújtották telfordi otthonát. A tűzben a lány 49 éves anyja és 17 éves nővére is meghalt. A lány apja most azt szeretné, ha a gyilkost szexuális zaklatásért is elítélnék.