Megszólalt VV-Fanni gyilkosa

Végre fény derült arra, mivel védekezik a VV Fanni meggyilkolásával gyanúsított B. László - számolt be a blikk.hu

Eddig csak a rendőrség verzióját ismerhettük, most az előzetesben ülő férfi egykori ügyvédje, egyben nagybátyja elárulta a Blikknek, hogyan látta az ominózus nap eseményeit volt ügyfele, aki feloldotta őt a titoktartás alól.

A férfi vallomása szerint november 20-án, az eltűnése, a rendőrség gyanúja szerint egyben halála napján azért kereste fel Fannit, hogy bevegye őt a cégébe.

Azért ment a lakására, mert alkalmazni akarta Fannit. A lány munkanélküli volt, és Laci fel tudott volna venni utána állami támogatást – mondta Brodmann Péter, aki szerint ez is azt bizonyítja, hogy a férfinak élve többet ért a lány, mint holtan. Az ügyvéd hozzátette, Lászlónak a Fannival közös ismerősük mondta meg, hova vigye a lányt.

Amikor László megérkezett, a lány alélt volt, ő pedig feltételezte, hogy valamilyen szer hatása alatt állhatott. Azt mondta neki egy közös ismerősük, hogy vigye a lányt egy megadott helyszínre egy megadott időpontra. Ekkor követte el a legnagyobb hibát, hogy nem a mentőket vagy a rendőröket hívta. Jóhiszeműen úgy gondolta, a lány sem akarná, hogy kórházba vigyék, mert akkor bajba kerülhetne ő is és az is, aki a szert Fanninak adta – magyarázta az ügyvéd. Egykori védence azt mondta Brodmannak, hogy ezek után az autójába tette a magatehetetlen Fannit. Ekkor készített róluk felvételeket a biztonsági kamera. Azt soha nem is tagadta, hogy ő látható a fotókon a magatehetetlen lánnyal.



Elment a megadott helyre, átadta Fannit, majd László elutazott Siófokra. Többet az ügyről nem tud. Az sem lehetetlen, hogy Fanni még életben van – mondta az ügyvéd, hozzátéve, hogy bízik rokonában.

Egynapos kora óta ismerem Lászlót, mindig is jó viszonyban voltunk. Ő egy álmodozó, jólelkű gyerek volt világ életében. Én és a családja is hiszünk neki, és tudjuk, hogy nem ő ölte meg Fannit, és maximálisan mellette állunk. László egyszerűen rosszkor volt rossz helyen, és hagyta, hogy megvezessék – jelentette ki az ügyvéd.

Lichy József, Fanni családjának ügyvédje másként gondolja.

Ez egy életszerűtlen zagyvaság. Kapásból több ponton is lehet cáfolni az elhangzottakat, hiszen hogy jut be valaki egy másik ember lakásába, miért nem riasztja a mentőket, ha látja, hogy az illető rosszul van, és főleg, miért vállal olyan kockázatot, hogy odaadja ismeretleneknek? Nagyon szeretnénk tudni, hogyan ölték meg Fannit – mondta Fanni jogi képviselője.

Brodmann Pétert ügyvédként kizárták az ügyből, tanúként szeretné meghallgatni a rendőrség egy, az autóban talált kötél miatt, DNS-mintát is kell adnia.

A bizonyítékon a gyanúsított DNS-e, valamint vélhetően Fannié található, a harmadik minta tulajdonosát még keresik.