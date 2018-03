Az embertelen Hadházy már senkinek sem kell saját körzetében sem

A Soros által agyonpénzelt hazai bajkeverő, Gulyás Márton és bohóccsapata a Közös Ország Mozgalom készíttetett felmérést Hadházy Ákos körzetében, a Tolna megye 01-es, szekszárdi központú választókerületben. Az eredmény pedig azt mutatja, hogy a választópolgárok nem nagyon szimpatizálnak a nyugdíjas szomszédját kínzó és luxusszenvedélyére, a repülésre több tízmillió forintot elverő, álzöld politikussal. Ezen nincs mit csodálkozni, hiszen, hogy tudna egy ilyen ember a - sokszor idős és beteg - választópolgáraival törődni, az ő érdekeiket magasabb szinten, az Országgyűlésben képviselni, aki már a saját környezetében bizonyította, hogy semmi empátia és jóindulat nem szorult belé, sőt. Lelkiismeretfurdalás nélkül gyötört és kínzott egy idős, beteg embert, csak azért, hogy megszerezze annak lakását. Így kijelenthető, hogy Hadházy politizálásra is csak vélhetően a pénze és a hatalma növelése céljából adta a fejét, emögött semmilyen nemesebb cél nem húzódik, főleg nem a köz szolgálatának igénye.

A KOM felmérése azt mutatja, hogy Hadházy, amennyiben megvalósulna a gátlástalan kommunista Lukács György hátán felmászó Heller Ágnes által hőn áhított teljes ellenzéki összefogás, akkor is csak 31 százalékot érne el a fideszes Horváth István közel 70 százalékával szemben. Ha pedig az MSZP-s Harangozó Tamás is elindulna, akkor Hadházy csak 14 százalékot kapna.

Ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen az utóbbi időben Simicska táskás embereként megismert Hadházyról olyan dolgok kerültek napvilágra, amelyek megerősítik az emberben azt a gondolatot, hogy itt egy végtelenül frusztrált és kegyetlen, a kisemberekkel mit sem törődő luxusmániás politikusról van szó.

Hadházy éveken át kínozta szomszédját, hogy megszerezze lakását, az idős férfi belehalt

A TV2 Tények című hírműsora tárta fel, és aztán az Origo is részletesen beszámolt róla, hogy Hadházy Ákos milyen fondorlatokkal próbálta megszerezni idős szomszédja lakását. Mivel Hadházynak két lakása is volt a társasházban, többsége volt a lakógyűlésen, bármilyen döntést meg tudott szavazni. Egy költséges tetőfelújítást is. Pontosan tudta, az idős szomszédja nem tudja kifizetni a tetőfelújítás ráeső részét.

Hadházy fondorlatos módon azzal állt elő, hogy kössenek eltartási szerződést, így meg tudta volna szerezni az ingatlant. A nyugdíjas mi mást tehetett volna, belement, végül a lánya nem engedte a kisemmizését. Az igazi háborút ekkor indította Hadházy. A kegyetlen politikus elzárta a vizet, a nyugdíjas embernek a kertből kellett vizet hordania, fürödni sem tudott a saját otthonában. Később pedig el is árasztotta Hadházy az idős ember lakását is. És mivel a nyugdíjas nem tudott fizetni a drága tetőfelújításért, beperelte, és a nyugdíjából havonta 27 ezer forintot levonatott. Ami a nyugdíjasnak természetesen sok pénz, a gyógyszereit sem tudta ezért megvenni.

Múlt csütörtökön aztán meghalt a kórházban a Hadházy által agyongyötört Acsádi Róbert. Hadházy a Facebookon és Simicska tévéjében, a minden ellenzéki politikusnak hízelgő Kálmán Olgának is próbált magyarázkodni, de annyira ideges volt a leleplezés miatt, hogy még egy alaposabb hazugság sem jutott eszébe.

Így nyilatkozott az esetről: „a szomszédommal valóban megbeszéltük, hogy eltartási szerződés fejében nem kell kifizetnie a költségeket. Ezt azonban az egyik lánya az utolsó pillanatban megakadályozta."

Tegnap aztán írtunk arról is, hogy Hadházy agyongyötört áldozatának lánya is mesélt arról a TV2-nek, hogy az LMP társelnöke hogyan kínozta éveken keresztül kiszolgáltatott édesapját.

Miután Hadházy a tetőfelújítással ellehetetlenítette édesapját, előfordult, hogy tűzifára se tellett neki, ezért egész nap fagyoskodnia kellett. A gyógyszereit sem tudta mindig kiváltani.

Acsádi Szilvia szerint az apja – köszönhetően Hadházy ármánykodásának - embertelen körülmények között élt, és egyre többször került kórházba.

Meg én is jártam oda, meg bevitettem, volt bent tüdőgyulladással is aztán még elintéztem, hogy tovább maradhasson bent a kórházban - tette hozzá.

Milyen ember az, aki kihasználva a saját anyagi erőfölényét, sanyargat, fenyeget és aztán ki is semmiz egy idős, beteg embert csak azért, hogy a saját harácsolási és luxus iránti vágyát kielégítse. Ennek érdekében pedig válogatott kínzásokat és sanyargatásokat alkalmaz?

Nem csoda hát, hogy ez nem szimpatikus a szekszárdi embereknek, különösen amiatt, hogy ő maga pedig megengedheti magának – bár senki nem tudja, hogy pontosan miből – hogy néhány év alatt közel 20 millió forintot elköltsön csak a luxushóbortjára, a repülésre.

Hogy tudna hát egy ilyen ember a - sokszor idős és beteg - választópolgáraival törődni, az ő érdekeiket az Országgyűlésben képviselni. Sehogy.