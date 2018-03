Soros György álciviljei provokációra készülnek a Békemeneten - dokumentumok

A Tűzfalcsoport nevű oknyomozó portál dokumentumokat közölt arról, hogy a Soros-világ már egy éve szervezkedik annak érdekében, hogy a választások befolyásolásával megbuktassa a kormányt. Arról is cikkeztek, hogy a politikai motivációjú álcivilek provokációval, nyílt és agresszív támadásokkal készülhetnek az áprilisig hátralévő időben, minden mindegy alapon. A portál arról is írt, hogy Sorosék nyomás alá akarják helyezni a nemzeti kézben lévő sajtótermékeket, a közintézmények és a köztestületek vezetőit.

Soros hazai hálózata az áprilisi választást megelőző hetekben és napokban komoly provokációkra, nyílt és agresszív támadásokra készülhet a közszolgálati média, a jobboldalinak tartott médiatermékek, valamint közintézmények ellen – írja a Tűzfalcsoport mai cikkében. Az oknyomozó portál úgy tudja, hogy ezeknek a szervezeteknek kiemelt célpontjuk a holnap ismét útnak induló, várhatóan több százezer emberrel vonuló békemenet.

Dokumentumokat közöltek a hazai Soros-világ terveiről

A Tűzfalcsoport birtokába olyan dokumentumok kerültek, amelyek Soros Györgyhöz köthető civilek találkozóján készültek. Ezekben az iratok készítői világossá teszik mindenki számára, hogy

célpontnak nevezik politikai ellenfeleiket

kiemelt célpont számukra a kormánypárti sajtó

blokád alá akarják vonni a közszolgálati médiát

festékkel akarnak összemázolni közintézményeket

tüntetéseket és sztrájkokat akarnak kiprovokálni

el akarnak némítani televíziókat

le akarják zárni Budapestet

a miniszterelnök családját sem kímélnék, egyetemeket és közintézményeket akarnak elfoglalni

be akarnak vegyülni a békemenet tagjai közé és ott provokálni

A portál kiemeli, hogy az iratok 2017 áprilisában készültek, amiből szerintük azt a következtetést lehet levonni, hogy Soros György hazai világa egy éve szervezkedik annak érdekében, hogy számukra kedvezően alakuljon az egy hónap múlva esedékes választás eredménye. A dokumentumból kivehetők azok az akciók, amelyek már megvalósultak. Ilyenek

a Soros György házi aktivistájaként és közvélemény-kutatójaként számon tartott Gulyás Márton festékes akciói,

a bevándorláspárti milliárdos hazai feminista aktivistája, Papp Réka Kinga és különböző hivatásos zenekarok által összedobott kormányellenes dalok

a gimnazista diákok utcai demonstrációkba való belehajszolása

Áder János köztársasági elnök előadásainak megzavarása

A Tűzfalcsoport kezébe került egy Soros-névsor

A Tűzfalcsoport hozzájutott egy olyan névsorhoz, amely több tucat szervező nevét tartalmazza az Aurórában tartott Soros-közeli szeánszokról. Hozzáteszik, hogy ezeket adatvédelmi okok miatt nem közlik egyelőre. Egy nevet azonban kiemeltek, mégpedig az LMP-ben újra aktivizálódó Vágó Gáborét, állítólag már magánlakásokba is szeretne migránsokat telepíteni. Korábban megírtuk, hogy Vágó Gábor visszatért a pártpolitika világába: a portál videójából kiderült, hogy az LMP őt indítja a kecskeméti körzetben áprilisban. Vágó 2014-ben azért hagyta faképnél a zöld alakulatot, mert komoly nézeteltérése alakult ki Schiffer András, akkori pártvezetővel és az önálló identitás megőrzésére törekedő politikájával. Az LMP-ből kiszorult politikus a Soros György érdekeltségébe tartozó Átlátszónál helyezkedett el, és ezzel párhuzamosan kormányellenes aktivistaként is hírnévre tett szert, de politikai ambíciói mindig is nyilvánvalóak voltak.

Célpontban a nemzeti kézben lévő média, a közintézmények és a köztestületek

A Tűzfalcsoport információi szerint a Soros Györgyhöz köthetői hazai szervezetek a választásig erőteljes támadást intézhetnek a nemzeti kézben lévő média ellen is. A külföldről finanszírozott szervezetek és személyek így akarhatják befolyásolni a választási kampányt és a választás eredményeit is – tette hozzá az oknyomozó portál. A Soros-lobbi nagy nyomást helyezhet továbbá a közintézmények és a köztestületek vezetőire is. Szerintük ezek a módszerek Saul Alinsky, kommunista-közeli gondolkodó szellemét idézik. Erről itt írtunk.

Szervezkedik a Soros-világ

A magukat civilnek hazudó aktivisták politizálni akarnak, ezért külföldről hoznának támogatókat maguk mellé, uralni akarják a közbeszédet, erődemonstrációra és sztrájkokra készülnek, befolyást akarnak szerezni médiatermékek felett és Alinsky módszereivel szerveznének tüntetéseket, utcára vinnének gimnazistákat – erről pedig tegnap írt a Tűzfalcsoport. Szerintük ezeknek az akcióknak a jelenlegi kormány megbuktatása, és az elért politikai eredmények lebontása a célja.

Ide és ide kattintva elérhetőek azok a Google Dokumentumok, amelyeket időnként nyílttá, időnként pedig titkossá tesznek a Soros-hálózat aktivistái. A dokumentumok 2017 áprilisától nyújtanak betekintést a bevándorláspárti üzletember hazai hálózatának belső működésébe. Ez volt ugyanis az első hónap, az úgynevezett „bemutatkozó kör", amikor a Soros-közeli Peták Péter és a Szél Bernadett bizalmasaként számon tartott, Sebály Bernadett szoros felügyelet alá vonták a tüntetésekről és a különböző civilnek álcázott csoportokból bevonzott ellenzéki aktivistákat. A feljegyzés Peták Péter mentori szerepének rögzítésével és Sebály Bernadett felszólalásával kezdődött.

Sebály a Civilizáció nevű csoportosulás nevében vett részt az eseményen. Ez az a csoport, amelynek jelenleg 264 olyan szervezet, médiatermék, vagy egyéb szervezet a tagja, amelyeket leginkább Soros György támogatása és a bevándorlás pártolása forraszt egységbe. A megbeszélésen részt vett egy olyan középiskolai tanárnő is, aki a poligámia propagálása mellett állandóan tüntetéseket szervez, és feszültséget szít a magyar oktatási rendszerrel kapcsolatos diskurzusban.

Word Café-módszer

A Tűzfalcsoport arról is írt, hogy Soros által támogatott kiképzéseken rendszeresen használják az úgynevezett World Cafe-módszert. Ennek az a lényege, hogy a nagyobb csoportok asztaltársaságokra bomlanak, és minden asztalnál más-más témát bontanak ki, majd a szereplők témát vagy asztalt váltanak. Feltehetően véletlen, hogy a Momentum nevű párt is ugyanezt a módszert használja lakossági fórumain.

A fenti módszerrel ezek a politikailag motivált álcivilek olyan nyílt és egyértelmű politikai cselekvések irányába indultak el, mint:

szervezett mozgósítás

a közbeszéd uralása

erődemonstráció

külföldi civilek bevetése

közös tüntetés politikusokkal

a kormány támogatottságának erodálása

sztrájkok szervezése

Az oknyomozó portál kiemelte, hogy a saját maguk számára készített feljegyzésben pirossal emelték ki és célként fogalmazták meg a Nemzeti Együttműködés Rendszerének lebontását, azaz a függetlenség minimális látszatára sem ügyeltek.