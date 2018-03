Budapesten adták át Közép-Európa első autista vizsgálóközpontját

Március 13-án, kedden átadták Budapesten Közép-Európa első autista vizsgálóközpontját. Az Út a Mosolyért Alapítványnak köszönhetően felújított és akadálymentesített környezetben részesülhetnek ellátásban az autista gyermekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai részlegén.

Tavaly áprilisban, az Autizmus világnapján jelentette be az Út a Mosolyért Alapítvány, hogy útjára indítja „Megérteni. Elfogadni. Segíteni." kampányát, melynek fókuszában az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek és családjaik állnak. 2017-ben az Alapítvány két nagy adománygyűjtést is szervezett, jelentős eredményekkel – a májusi Mosoly Koncert alkalmával 16 millió forint gyűlt össze. Ebből az összegből, valamint a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány további 10 millió forintnyi támogatásából, a Czene&Wagner Kft. segítségével jött létre hazánk első, autizmus szempontjából akadálymentesített vizsgálóközpontja a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai részlegén.

„Az Út a Mosolyért Alapítvány alapvető célkitűzése, hogy olyan területet támogassunk, ahol hosszútávú megoldást tudunk nyújtani egy problémára. Tavaly májusban kezdtük Megérteni. Elfogadni. Segíteni. kampányunkat, a nagysikerű Mosoly koncerttel, ahol a 100 Tagú Cigányzenekar és számtalan művész állt színpadra. Sok hazai ismert ember támogatta a kezdeményezést és nagyon örülünk, hogy ennyi pénz gyűlt össze egy ilyen nemes célra, így létrejöhetett Közép-Európa első autista vizsgálóközpontja. – mondta el az alapítvány elnöke, Szijjártó-Nagy Szilvia.

Az autizmus spektrumzavar az agy meghatározott biológiai fejlődési eltérése genetikailag meghatározottság és környezeti tényezők kölcsönhatása következtében létrejövő állapot, ami sokkal többeket érint, mint azt elsőre gondolnánk. Hazánkban becslések szerint minden századik gyermek autizmussal él. Ahogy az átlagos (tipikus) fejlődésű gyermekeknek, úgy az autista gyermekeknek is időnként orvoshoz kell fordulniuk, az autizmussal élő kisgyermekek számára azonban egyszerű rutin beavatkozások is hosszútávú traumát jelenthetnek. A tipikusan fejlődő gyermekekkel ellentétben számukra egy egyszerű orvosi vizsgálat is nagyon nehezen kivitelezhető és megterhelő, elsősorban azért, mert kiszakadnak a jól ismert és biztonságot nyújtó mindennapi rutinból.

Út a Mosolyért Alapítvány Az Út a Mosolyért Alapítvány tagjai Szijjártó Nagy Szilvia, Kardos Éva, Gubcsó Balázs és Nyakas Laura azért dolgoznak, hogy olyan problémákra hívják fel a figyelmet, ami kevésbé van reflektorfényben a hétköznapokban. Céljuk, hogy egy alap problémára hosszú távú megoldást nyújtsanak, legyen akár gyermekekről, akár felnőttekről van szó.

Az Alapítvány segítségével felújított központban ezért letisztult, autisták számára akadálymentesített környezetben, sajátos igényeiknek és szükségleteiknek megfelelően részesülhetnek egészségügyi ellátásban az autista gyermekek. A Magyarországon egyedülálló, professzionális vizsgálóközpont, illetve váróhelyiség kialakítása megkönnyíti az autista gyermekek vizsgálati körülményeit. A speciális környezet mind a gyermekek és szüleik, mind az osztályon dolgozó szakemberek munkáját jelentősen segíti.

„Nem gondoltuk, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni akkor, amikor az autizmussal élő gyerekeket kórházba vagy orvosi vizsgálatra kell vinni. Azt sem gondoltuk volna, hogy egy gyerek esetében bármikor előforduló kisebb játszótéri sérülés orvosi ellátása is komoly traumát okozhat egy autizmussal élő kisgyermeknek akkor, ha az nem kellő odafigyeléssel, nem a megfelelő körülmények között történik. Azt sem gondoltuk volna, hogy egy-egy, akár rutinszerű vizsgálatnak milyen hosszútávú kihatása lehet egy autizmussal élő kisgyerek további életére, fejlődésére, ha az nem a megfelelő körülmények között történik. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet vezetőiben és munkatársaiban végletekig elkötelezett és odaadó embereket ismertünk meg. Ők határozták meg és ők mondták el nekünk, hogy hogyan is kell kinéznie egy ilyen vizsgálóközpontnak, vagyis hogy hogyan tehetünk egy ilyen vizsgálóközpontot akadálymentessé az autizmussal élő gyerekek szempontjából." – tette hozzá Szijjártó-Nagy Szilvia.

A központot a kivitelezést és beszerzést felügyelő Guti Tünde ápolási igazgató helyettes mutatta be a sajtónak. A megnyitón Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgatója kiemelte – Egy új szemléletű, az autizmussal élő gyermekek számára akadálymentes gyermekgyógyászati ellátó helyet hoztunk létre közösen, ahol a kórházi ellátásuk során a hozzájuk értő szakemberek segítségével csökkenteni tudjuk az idegen környezetből adódó szorongásukat és segíteni tudjuk a gyermekek megismerő és megértő tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy a gyermekgyógyászati ellátásuk csendes, nyugodt, ingerszegény környezetben zajlik, ahol pasztell színek, speciális fogadóterek és játékok találhatóak és a tervezett vizsgálatokat és beavatkozásokat az egyéni sajátosságok figyelembe vételével szervezik meg számukra. Köszönjük az Alapítványok és a magánemberek segítségét."

Szijjártó-Nagy Szilvia, az Út a Mosolyért Alapítvány elnöke beszédében megerősítette célkitűzéseiket. „Szívből örülünk, hogy segíthettünk nekik, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy még mindig rengeteg tennivalónk van, ezért a jövőben is elkötelezetten fogunk azért dolgozni, hogy minél többen megértsék, miről szól ez a speciális élethelyzet, hogy minél többet elfogadják ezeket a speciális helyzetben lévő gyermekeket, és hogy minél többen segítsenek rajtuk."

Rúzsa Magdi énekeső az alapítvány támogatójaként igyekszik felhívni a figyelmet az autizmus megismerésének és a betegek segítésének fontosságára. Már korábban is éreztem magamban késztetést, és támogattam az autistákat, így amikor szembe jött velem ez az alapítvány, az Út a Mosolyért, már tudtam, hogy ez nem véletlen. Rájöttem arra, hogy még mindig nagyon keveset tudunk magáról az autizmusról, és amit nem ismerünk, attól gyakran félünk. Így viszont bezárkózunk és kialakul bennünk egy fal. Ezzel viszont megnehezítjük az ő és a saját életünket is, hiszen egy szakadékot képezünk. Azt éreztem, hogy egy olyan ember, akit sokan követnek, annak feladata, hogy erről kommunikáljon és ösztönözze a rajongóit arra, hogy legyenek nyitottak és elfogadóak."

Az Alapítvány évek óta gyűjti maga köré a segíteni vágyó hírességeket és élvezi támogatásukat. A „Megérteni. Elfogadni. Segíteni." kampány résztvevői közül az átadón jelen volt Garami Gábor, Czippán Anett, Bereczki Zoltán, Holdampf Linda, Bráz Alexandra, Závodi Marcel, Johnny K Palmer, Hevesi Tamás, Szekeres Adrien, Temesi Berci, Beke-Fazekas Nándor és Szűcs Gergely. Ők színes kéznyomaikat helyezhették el a vizsgálóközpont falán, emléket állítva ezzel az elmúlt egy év összefogásának.