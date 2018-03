Újabb késes migránstámadás a párizsi metróban

Egy férfi támadt rá egy utasra a párizsi Bréguet-Sabin metróállomáson kedd este. A Le Parisien szerint az áldozatnak az volt a bűne, hogy megkérte az illetőt, hogy ne dohányozzon. Jelenleg nincs arra nézve információ, hogy letartóztatták-e a migráns támadót. Nem ez az első ilyen eset a párizsi metróban.

Legalább három ember sérült meg kedd este a párizsi Bréguet-Sabin metróállomáson, amikor egy migráns megkéselt egy RATP-alkalmazottat (párizsi tömegközlekedés), aki abban az időben nem volt szolgálatban, jelezte egy rendőrségi forrás az AFP-nek.

Egy cigarettatörténet?

A Le Parisien szerint az elkövető cigarettázott, ami a hatályban lévő szabályok szerint tilos az RATP-hálózaton belül. A párizsi tömegközlekedési vállalat dolgozója ezt követően kérte, hogy nyomja el a cigarettáját, hiszen ezzel kellemetlenséget okoz a több utasnak. A támadó ezután két másik sérülést is okozott, de a rendőrség nem tudta megmondani, hogy milyen körülmények között. A francia lap szerint enyhe sérülést szenvedtek. Nem ismert, hogy a támadót letartóztatták-e.

Nem ez az első eset, hogy a párizsi metróban migráns támadás történik

A Le Figaro, vezető francia napilapban jelent meg a napokban egy riport a párizsi metróvonalakon mindennapivá vált szexuális zaklatásokról, amiről mi is beszámoltunk. A lap rendőrségi információkra alapozva arról írt, hogy a metrókon elkövetett szexuális bűncselekmények túlnyomó többségét észak-afrikai migránsok követik el. A Le Figaro riportjában Fabient, a metrókban szolgálatot teljesítő rendőrök egyikét szólaltatta meg. A francia rendőr elmondása szerint a szexuális célzatú támadásokat leggyakrabban a város északi részében, az arra közlekedő 2-es, 4-es és 13-as vonalakon követik el. Elmondta a nagy tekintélyű francia lapnak, hogy több mint 10 éve végzi ezt a feladatot és az elkövetők nyomasztó többsége észak-afrikai migráns. Az áldozatok között a nők mellett (az életkor nem számít) egyre gyakrabban férfiak is szerepelnek. A riportból döbbenetes dolgok is kiderültek: egy külön mobil applikációt fejlesztettek ki azok számára, akik nem akarnak egyedül utazni és másokkal együtt utaznának a veszélyes vonalakon, de előfordul olyan, hogy a szerelvények nem állnak meg a legveszélyesebb megállókban.

A fenti folyamatok alátámasztására felmérésekre is hivatkozott riportjában a Le Figaro: