Meghekkelték az asszonyverő Juhász Péter sajtótájékoztatóját

Péter! Ne verd a nőket! feliratú molinóval várták Juhász Pétert - írja a Bors. Egyre nagyobb a nyomás a balliberális politikuson, már a rendőrség is nyomozást indított nőverési ügyében. Egyelőre két kézzel kapaszkodik a pártelnöki pozíciójába, továbbra sem hajlandó távozni a közéletből.

Péter! Ne verd a nőket! feliratú molinóval várták Juhász Pétert a sajtótájékoztatóján - számolt be a Bors. Korábban megírtuk, hogy az Együtt elnöke továbbra sem hajlandó lemondani tisztségeiről és távozni a közéletből, pedig saját maga vallotta be, hogy dulakodott volt élettársával. A Mindennapok Női Szemmel Egyesület petíciót indított Juhász közéletből való távozásáért, miután kiderült, kegyetlenül elbánt volt élettársával, akit tettlegesen, súlyosan bántalmazott, majd napokra bezárt a lakásba. A petíciót eddig több mint ötezren írták alá, sokak mellett az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó és Dunai Mónika, a Fidesz politikusa is.

Beszámoltunk róla, hogy Juhász Péter ellen a BRFK személyi szabadság megsértés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást. Ismert, a balliberális politikust egy hónappal ezelőtt jelentették fel, miután a TV2 Tények bírósági iratokra alapozva nyilvánosságra hozta, hogy Juhász durván bántalmazta korábbi élettársát.

Előzmények

A botrány február óta gyűrűzik, ezek voltak eddig a legfontosabb történések:

Február közepén a Bors írta meg, hogy tettlegesen, súlyosan bántalmazta, benyugtatózta és napokra egy lakásba zárta egykori élettársát, három nagyobb gyermeke édesanyját Juhász Péter, az Együtt elnöke. A bulvárlap egy állítólagos peranyagra hivatkozott. A vádakra reagálva a balliberális politikus közösségi oldalán otromba módon szidalmazta gyermekei édesanyját, és semmit nem ismert el.

A Híradó.hu birtokába jutott egy bírósági jegyzőkönyv, amely alátámasztotta a Bors értesüléseit. Juhász egykor élettársa tette a vallomást.

A politikus gyomorforgató módon kezdte el védeni magát az Igazmondó Juhász nevű blogján: családi képeket, sms-eket, levélváltásokat hozott nyilvánosságra. A könnyen manipulálható „bizonyítékokkal" gyerekeit is belekeverte a történetbe. Juhász önmentő akciójával óriási felháborodást váltott ki, végül levette az írást.

A történetnek közel sem volt vége, a Tények megszerezte a bírósági peranyagot és a gyámügyi osztály dokumentumait. Az iratok szerint a gyerekeire nézve veszélyes közegészségügyi viszonyok voltak Juhásznál, és előfordult, hogy a gyerekei előtt drogozott. A dokumentumok arról is tanúskodtak, hogy a balliberális politikus brutálisan megütötte gyermekei éppen menstruáló édesanyját, aki nem tudott felállni a támadást követően.

Nem meglepő módon az ügyről napokig hallgató Indexnek sikerült egyedül elérnie a politikust, aki nekik elismerte, hogy valóban összetűzésbe keveredett gyermekei édesanyjával. Juhász szerint ez egyórás, durva dulakodás volt, és közben szerezhetett sérülést volt élettársa. Vagyis korábbi hazugságai után elismerte.

Juhász volt élettársa is megszólalt az ügyben, aki visszautasította az Együtt vezetőjének vádaskodásait, és közleményében kiemelte, hogy Juhász valótlan állításait a bírósági és egyéb hatósági eljárásokban már tételesen megcáfolta.

Újabb részleteket közölt az ügyről a Bors, Juhász rendszeresen drogozott gyermekei előtt: a konyhában, az autóban is rendszeresen marihuánát fogyasztott a gyámügyi papírok szerint. A bulvárlap szerint pszichológiai szakvélemény is alátámasztja, hogy az Együtt elnöke párkapcsolaton belüli erőszakot követett el volt élettársával szemben, aki nem merte feljelenteni párját. Megtette ezt helyette egy magánszemély, akinek a kilétét egyelőre homály fedi.

Nagy Ervin, filozófus Rákosi-korszakot idéző ellenzéki véleményterrorról beszélt Juhász Péter bántalmazási botránya kapcsán, Kende Péter, balliberális ügyvéd pedig a politikus lemondását követelte, mert szerinte nincs keresnivalója egy olyan embernek a közéletben, aki dulakodni szokott otthon.

Simicska Lajos HírTV-jében döbbenetes módon mosdatták a balliberális politikust, a szebb napokat látott tévécsatorna riporternője konkrétan azt mondta a drogozó/gyerekeit terrorban tartó/volt élettársát megverő pártvezérre, hogy milyen édes.

Feltehetően ennek hatására indított online petíciót Juhász Péter közéletből való távozásáért a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a legfrissebb adatok szerint eddig 5000 aláírás gyűlt össze.

A kormánypártok és a Fidelitas is felszólította a balliberális politikust, hogy távozzon a közéletből, a nőket érintő ügyekre kifejezetten érzékeny Szél Bernadett nem szólalt meg továbbra sem az ügyben.

Közben személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt nyomozást rendelt el az ügyben a rendőrség.

Juhász Péter a történtek ellenére továbbra sem hajlandó lemondani tisztségeiről és távozni a közéletből.