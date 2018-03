Szombattól több megyében is visszatér a tél

Az elmúlt napok tavaszias időjárása után rövid időre visszatér a tél, az ország északi és nyugati területein ráadásul szombaton és vasárnap az intenzív havazást viharos széllökések kísérhetik, így egyes térségekben hófúvásokra is számíthatnak a közlekedők, sőt, keleten és délen fagyott vagy ónos eső is várható.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. még hétfőn meghosszabbította a téli üzemeltetési időszakát, így a következő napokban is mintegy 700 munkagéppel végzi folyamatosan a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáit - közölte a vállalat a sajtóközleményében.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján szombaton az esőzést már délelőttől havazás váltja fel az ország északi és nyugati megyéiben. Délután az ország keleti és déli megyéiben a havazás előtt fagyott vagy ónos eső is hullhat.

Az északi, északnyugati megyékben jelentős mennyiségű friss hó várható, sőt, ezeken a területeken viharos, akár 60-90 km/órás széllökések is előfordulhatnak, melyek nyomán több térségben is hófúvásos szakaszok alakulhatnak ki. Vasárnapra a havazás gyakorlatilag kiterjed az ország teljes területére, de intenzitása a nap folyamán előreláthatóan folyamatosan csökken.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. még a hét elején kiadott előrejelzések alapján a március 15-ig tartó téli üzemeltetési időszakát hétfőn további egy héttel meghosszabbította, így a társaság 93 mérnökségén keresztül a következő napokban is több mint 700 munkagép és mintegy 4000 szakember fogja végezni folyamatos rotációban, ütemezetten, 12 órás váltott műszakokban, 0-24 órás szolgálat mellett a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat a mintegy 32 ezer kilométeres országos közúthálózaton.

A társaság szakemberei gondoskodnak róla, hogy még a havazás előtt valamennyi szakaszon elvégezzék a szükséges előszórásokat, ezt ugyanakkor nehezíti, hogy több helyen esőből vált havazásra az idő.

A közútkezelő a következő napokban is az utak hierarchikus rendje szerint végzi majd a beavatkozásokat, ezzel együtt is az intenzív havazásban és főleg a hófúvásos területeken időszakosan téliesebb útviszonyokra számíthatnak a közlekedők, ugyanis a burkolatról letakarított havat a viharos szél szinte azonnal vissza tudja hordani az úttestre, a munkagépek átlagosan 2-5 órás fordulókörei alatt pedig folyamatos havazás esetén újabb ismétlő beavatkozásokra is szükség lehet.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fentiek miatt arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően, a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel közlekedjenek a következő napokban és utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, főleg hófúvásban érintett területeken!

A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon.

Az Útinform weboldalán továbbra is kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők: http://utinform.hu/hirek/ut-es-latasi-viszonyok-a-kozutakon-2017-2018.