Vona Gábor úgy próbál tenni, mintha nem Gyurcsány rángatná dróton

Szürreális élményben lehetett azonak részük, akik figyelemmel követték a Jobbik március 15-ei rendezvényén történteket. Ugyanis, a semmiből kitalálták, hogy esküt tesznek a Szent Korona másolata előtt. Az esküdöző jobbikosok egészen lehengerlő látványt nyújtottak, főleg, hogy olyanokat mondtak, ellenállnak minden anyagi és hatalmi csábításnak a kampányban. Mindezt Simicska Lajos és Gyurcsány Ferenc után. Újabb kihívója akadt a két, korábbi viccpártnak, a Momentumnak és a Kétfarkú Kutyapártnak!

A mindent vivő Békemenet mellett érthetően eltörpült a hír, hogy a magát legnagyobb ellenzéki pártként meghatározó Jobbik is tartott egy gyűlést a Batthyány-örökmécsesnél - párszáz embernek. A kommentárok szerint több sajátos elemet is felvonultattak a jobbikosok a rendezvényen, így az egyik előadó szavanként ordította a Nemzeti Dalt, meghökkentést kiváltva a gyérszámú hallgatóságból.

A Jobbik "szellemi" hátországa kitalálta, hogy a régi, szép idők emlékére a színpadon álló jobbikos politikusoknak esküt kell tenniük a Szent Korona másolatára. Ismert, korábban bevált módszer volt ez a pártnál. 2014 óta azonban nagyot fordult a világ a Jobbikkal, de ez úgy látszik, egy pillanatra sem zavarta meg a párt agytrösztjeit. Vona Gábor, a Gyurcsány Ferenc által irányított pártelnök vezetésével letették az esküt, amelynek a következő elemei voltak:

csak és kizárólag nemzetemet és magyar hazámat fogom szolgálni.

ellenállok minden anyagi és hatalmi csábításnak.

minden erőmmel, tudásommal és tiszta lelkiismeretem megőrzésével (!!!) azért fogok dolgozni, hogy a magyarság ügyének alázatos és hű szolgája legyek.

2018-ban enyhén szólva megmosolyogtató anyagi ellenállásról esküdöző jobbikosokat hallgatni. Vagy a jobbikosok tiszta lelkiismeretéről.

Miért is?

Mint köztudott, 2014 utánegyre nagyobb befolyást szerzett egy Simicska Lajos nevű milliárdos a pártban. Ez eleinte csak támogató nyilatkozatok formájában és növekvő számú médiamegjelenések formájában mutatkozott meg. Később azonban a párt és az üzletember kapcsolata már anyagi előnyökkel is járt, legalábbis Vonáék számára biztosan. Elég csak a plakáthelyekre gondolni, a tiltott pártfinanszírozási botrányra, de számtalan, egyéb példát fel lehetne hozni.

Az esküdözés hatalmi csábításról szóló része is elég erősre sikeredett, hiszen a Jobbik az a párt, amelyik olyan gyorsan adta fel az elveit, hogy annak a Guinness Rekordok Könyvének idei kiadásában az első oldalon lenne a helye. Ennek leglátványosabb mozzanata, hogy mostanában nyilvánvalóvá vált, hogy Vona Gábor kész a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióval is szövetséget kötni. A Figyelő írta meg, hogy egyeztetett a szentesi választókerületben a Jobbik és a DK, és úgy tudják, hogy több választókerületben is folynak még tárgyalások. Ez tegnap abban csúcsosodott ki, hogy Gyurcsány konkrétan ugráltatta a hatalmi csábításról esküt tevő Jobbik-elnököt. Március 15-i beszédében Gyurcsány egyszerűen magához rendelte az ellenzéki pártok vezetőit. „A hazám megér egy tárgyalást" felkiáltással közölte, vasárnap délután 5 órára várja az MSZP, az LMP és a Jobbik képviselőit, hogy tárgyaljanak a „választás utáni együttműködésről." A Jobbik megrettenve a párt tagságának reakciójától, néhány órával Gyurcsány ultimátuma után közleményben jelezte, nem mennek el a vasárnapi tárgyalásra. Azonban ez a lépés meglehetősen trükkgyanús, hiszen több alkalommal kiderült, hogy Gyurcsány irányítja már a Jobbikot.