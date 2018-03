Borbély Attila Zsolt politológus EchoTV-ben mondott mondataira emlékeztet az ELÉG Facebook-oldala. Borbélyról érdemes megjegyezni, hogy korábban a Jobbik Európai Parlamenti képviselő-jelöltje, illetve az egykor jobboldali párt nemzetpolitikai kabinetjének vezetője volt. Azonban érthetően a politológus sem nézte jó szemmel, hogy Vona és pártja nem szavazta meg a betelepítési kvóta elutasításáról szóló népszavazást követő alkotmánymódosítást és ezért – sok más értelmiségivel együtt – hátat fordított a Janus-arcú pártelnöknek. Pedig Vona akkor még a nemzetárulási sorozata elején járt. Borbély most kemény szavakkal érvelt a Fidesz-KDNP-re történő voksolás mellett.

A betelepítési kvótát követő alkotmánymódosítás elutásítását követően Vona már számtalan másik alkalommal is elárulta a nemzeti oldalt, most épp Gyurcsányékkal szövetkezik fű alatt, így nem is csoda, hogy az egykori Jobbik-közeli értelmiségi kijelenti az alábbiakat:

Aki ezen a választáson az ellenzéki káoszra szavaz és nem pedig a Fidesz-KDNP szövetségre, mondom én ezt, aki még sosem szavaztam a Fideszre, azzal vagy nagyon komoly intellektuális problémák vannak, vagy erkölcsi gondok, és pedig az, hogy nem a nemzet sorsa számít neki."

Íme a felvétel: