Vona Gábor különös érdektelenség mellett tartott kampányfórumot Heves megyei választókerületének egyik fontos városában, Pétervásárán. A Simicska-féle párt elnökére mindössze 9 fő volt kíváncsi a helyiek közül. Rubi Gergely volt jobbikos országgyűlési képviselő keményen kritizálta a súlyos válságban levő párt vezetőjét. A Gyurcsány Ferenccel lepaktáló Vona egyébként egyetlen feltett kérdésre sem tudott érdemi választ adni.

Alig három héttel a választások előtt a Jobbik március 15-ei, budapesti megemlékezésén ezernél is kevesebben vettek részt. Meglepetésre még a gyurcsányista DK, az MSZP és a Párbeszéd nevű viccpárt rendezvényén is többen voltak, nagyjából kétezren,a minden idők legsikeresebb Békemenetéről nem is beszélve, ahol több százezren vonultak fel.

Hogy ez a csekély érdeklődés Vona Gábor pálfordulásai után meglepetésnek számítanak vagy sem, nem tudjuk. Feltehetően nem az.

A Kékes Online stábja március 14-én ellátogatott Vona kampányrendezvényére, melyet a saját választókerületének egyik legfontosabb városában, a járási központi Pétervásárán tartottak.

A jó előre beharangozott, kiplakátolt jobbikos kampánydélutánt Tóth Éva és Leblanc Győző operettműsorával is igyekezett vonzóbbá tenni a párt, azonban csúfos kudarcba fulladt a műsor.

A pétervásárai művelődési központ 100 fős teremben Vonára mindössze 29-en voltak kíváncsiak.

Ráadásul, a kínosan szellős széksorokban ülők közül 7-8 fő a Jobbik kampánystábjának tagja volt, akik a Vona Gábor feliratú fehér egyenruhát levéve gyorsan átszellemültek hallgatósággá a még nagyobb blama elkerülése érdekében. A helyi résztvevők szerint a legnagyobb jóindulattal is legfeljebb 10 fő pétervásárai ülhetett a teremben, a többieket más településekről hozták a pártrendezvényre. Egy szervező szerint 9 érdeklődőről beszélhetünk.

A csekély létszám miatt amúgy is kudarcba fulladt esemény még inkább arcpirítóvá vált Vona számára, amikor az kérdések megfogalmazására bíztatta a jelenlévőket.

Ekkor lépett elő Rubi Gergely, a Jobbik egykori országgyűlési képviselője, hogy Simicska miniszterelnök-jelöltjét egy hangzatos kijelentésével szembesítse.

A pártelnök számtalanszor tudatta már, hogy a jobbikos politikusok "makulátlanok", ezzel szemben Rubi Gergely olyan dokumentumokkal jelent meg Pétervásárán, melyek szerint Szabó Ervin, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje ügyvédi tevékenysége során bűntettet követett el, miközben magyarokat csicskáztató cigánybűnözőket védett. Mindezt a kezében lévő dokumentumokkal tudja bizonyítani – tette hozzá Rubi, aki egyúttal lemondásra szólította fel a pártelnökségről Vona Gábort.

A botrányos ügy felbukkanásáról egyébként az M1 Híradója számolt be.

A kínos pillanatok után a maréknyi hallgatóság soraiból is kapott kellemetlen kérdést a Jobbik miniszterelnök-jelöltje.

Egyik résztvevő a romákkal kapcsolatban érvényes, éppen aktuális álláspontjáról kérdezte a pártelnököt, melyre néhány éve az még csípőből tüzelte volna a választ, ám Vona Gábor Pétervásárán már a békés együttélés lehetőségeit ecsetelte, a hallgatóság reakciói szerint nem meggyőzően.A "cukipárt" elnöke beszéde után bepattant a kampánybuszba, talán a Pétervására táblát hagyhatta el, amikor a meghirdetett jobbikos program szerint Tóth Évának és Leblanc Győzőnek kellett színpadra állniuk operettműsorukkal, a száz fős teremben mindössze 10 érdeklődő előtt.

Hogyan fordulhat elő, hogy a közvetlenül a választás előtt, a magát legerősebb ellenzéki erőként hangoztató Jobbik miniszterelnök-jelöltjére a saját választókerületének egyik legfontosabb városában szinte senki sem kíváncsi?

Rubi Gergely erről a témáról őszintén elmondta a véleményét a Kékes stábjának.