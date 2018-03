Az ellenzéki politikusok feledékenyek az OLAF-jelentések kapcsán. Erről számolt be a Figyelő. Demszky Gábor, akinek a főpolgármestersége alatt hazánk eddigi legnagyobb visszaélést és korrupciógyanút produkáló Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházása, a négyes metró épült – azaz kellett volna épülnie- , úgy nyilatkozott a visszaélések garmadát feltáró OLAF-jelentésről: „Az OLAF-nak nincs jelentősége, egy nulla, jelentéseinek a nagyobb része baromság."

A Figyelő most utánajárt, hogy mit gondolnak az ügyet vizsgáló hatóságok a Demszky által elbagatellizált, de mégis 170 milliárd értékű problémás szerződést és a jelek szerint kb. 60 milliárd visszafizetési kötelezettséget produkáló gigaberuházásról.

Az Orbán-kormány által befejezett fővárosi beruházással kapcsolatos - de még a szocialista-liberális időszakhoz köthető - büntetőeljárás és szabálytalanságok miatt a magyar államnak eddig ismeretlen összeget kell visszaszolgáltatnia a közös uniós kasszába. Ezeknek a szabálytalanságoknak elkövetői ellen Lázár János miniszter feljelentést tett és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály folytat eljárást.

A hetilap megkereste a Központi Nyomozó Főügyészséget (KNYF), akik tájékoztatták őket, hogy többek közt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt zajlik eljárás.

Nyilatkoztak a kettes és négyes metró vonalára kiírt közbeszerzési eljárásról, azaz Alstrom ügyről. Kiderült, hogy gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre jogosult dolgozója által kötelezettségszegéssel elkövetett vesztegetés bűntette miatt folyik nyomozás három gyanúsított ellen. A negyedik gyanúsítottat, Terner Gézát még nem tudták kihallgatni, mivel Izraelbe menekült. A Figyelő információi szerint azonban több hatóság körözési nyilvántartásában is benne van.

A legtöbb problémás szerződés a Demszky-Gyurcsány érában született

Borbély Lénárd, csepeli polgármester, az Olaf-metrójelentés által feltárt korrupciót vizsgáló fővárosi munkacsoport vezetője beszámolt arról, hogy a legtöbb problémás szerződés épp 2005-2006-ban kelt, azaz Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége és Demszky Gábor főpolgármestersége során.

Az uniós szinten is dobogós, de magyar tekintetben a valaha volt legnagyobb korrupciós botrány, végül 452 milliárd forintba került. Jelen állás szerint egyébként a fővárosnak nagyjából hatvanmilliárdot kellene visszafizetnie az uniós kasszába, a problémás szerződések együttes értéke pedig az OLAF számításai alapján megközelíti a 170 milliárdot. Bármit is mondjon Demszky Gábor.

Banai Péter Benő, a nemzetgazdasági minisztérium államtitkára szemléltetésképp elmondta, hogy a visszafizetendő összeg megegyezik a családi pótlék négy hónapra vonatkozó vagy a GYES több mint egész évre tervezett előirányzatával.

Puch László és Medgyessy Péter név szerint szerepelnek a jelentésben

Az OLAF jelentés név szerint említi Puch Lászlót és Medgyessy Péter volt szocialista miniszterelnököt, mint érintetteket a botrányban.

És bármennyire is próbálja Demszky hárítani a felelősséget, és beszél arról, hogy nem volt rálátása az operatív részletekbe, a bizottság által meghallgatott tanúk épp az ellenkezőjéről számoltak be: azaz, hogy gyakorlatilag kézi vezérlés volt, azaz a projektet mindvégig szoros felügyelet alatt tartotta a Főpolgármesteri Hivatal.Medgyessy és az Alstrom kapcsolata is érdekes, ugyanis ahogy a Magyar Idők korábban megírta, összesen 597 ezer euró, azaz 180 millió forint áramlott a volt miniszterelnök családi cégéhez.