A De Zontag című flamand lapnak adott a napokban rendhegyó interjút Bart De Wever, az egyik legjelentősebb flamand politikus, aki jelenleg Antwerpen polgármestere és az Új Flamand Szövetség-kormány (Nieuwe-Vlaamse Alliantie, N-VA) elnöke. Szerinte az 1968-a diáklázadásból kinőtt politikus és újságíró generáció baloldali arcai a kereszténységet „padlóra akarják küldeni", és közben az iszlámot teljes erejükkel védelmezik. Ez pedig nem más szerinte, mint - a nagy francia író, Michel Houellebecq könyvére utalva - színtiszta behódolás.

Elmondása szerint az ortodox zsidók sokkal inkább kerülik a konfliktusokat és hajlandóak a békés egymás mellett élésre egy idegen országban, mint a muszlimok – ez a legszembetűnőbb dolog, ami megkülönbözteti a két népcsoportot. De Wever azt mondta, hogy az ortodox zsidó közösségek is nagy jelentőséget tulajdonítanak a hitük külső jeleinek kifejezésére, úgy, mint a tradicionális öltözködésre vagy a különféle vallási szimbólumok megjelenítésére. De míg az ortodox zsidók a számukra fontos vallási szabályok betartása mellett békésen élnek Antwerpenben, addig a muzulmánok sokallta erőszakosabban lépnek fel a mindennapokban. Utóbbiak mindenhol helyet követelnek maguknak, így a köztereken, és az oktatásban. Viselkedésük miatt jelentős konfliktusok és feszültségek alakultak ki a helyiekkel szemben.

A politikus kiemelte, hogy Antwerpen Európa egyik legfontosabb és leggazdagabb zsidó kisebbségének ad otthont, mégis mindig a muszlimok jelentik az egyik legnagyobb problémát a város számára. Bart De Wever véleménye nem annyira nyerte el az antwerpeni szocialisták tetszését, de feltehetően nem is ez volt a célja. A brüsszeli Szanyi Kapitány, Paul Magnette gondolkodás nélkül rasszistának nevezte őt a fenti állásfoglalása miatt. A baloldali össztűz alá került politikus világossá tette mindenki számára, hogy egy fikarcnyit sem változott az elmúlt 30 év során a véleménye a kérdésben: sem a migrációval, sem a fenti álláspontjával kapcsolatban. Hangsúlyozta, mindenkinek lehetősége van visszaolvasni korábbi interjúit, hiszen már akkor is következetesen ez volt az álláspontja, mint most. Véleménye szerint a történtek jól tükrözik a baloldal hamis, végletekig eltorzult humanizmusát. Szerinte ennek az lett az eredménye, hogy ma már bármely, a migráció szükségességét megkérdőjelező megnyilvánulást kényszeresen és betegesen a rasszista billoggal illetik a magukból kifordult baloldali véleményformálók.

A bevándorlás-ellenes politikus kifejtette továbbá, hogy a baloldali újságírók a mai napig ugyanazok, mint akik az 1968-as diáklázadásokat szították, annyi különbséggel, hogy most a különféle muszlim vallási jelképekben látják megvalósulni az egyenlőség eszméjét. Ezt erősen támadhatónak tartja abból a szempontból, hogy amíg a kereszténységet „padlóra akarják küldeni", addig az iszlámot elfogadják és védik. Bart de Wever ezt egyszerűen behódolásnak nevezte.