Már a Rákosi-diktatúra világát idéző levéllel próbálkozik a Jobbik

Teljességgel megdöbbentő akcióval állt elő a kampányhajrában a Jobbik. Egy olyan, állítólag Nürnberg-ben élő nő levelét tették közzé, akinek egyetlen vágya van csupán: találkozzon végre Vona Gáborral. Az erősen az 50-es évek világát idéző levél célja nem más volt, minthogy megmutatni, hogy milyen népszerű a csodálatos Vezető és a Párt! Ezúttal sem sikerült. Miközben Gyurcsány ultimátuma után már nyilvánvaló, amit eddig is tudni lehetett: a bukott miniszterelnök tökéletesen maga alá gyúrta Vona Gábort, és miközben a valódi jobbikosok egyre-másra hagyják ott a pártot, és került a Jobbik fennállása legnagyobb válságába.

A kampány-időszak kihozza az emberből az állatot legyen szó médiadolgozóról, vagy a választáson induló pártról. Feltehetőleg így volt az egyik - píszi-kifejezéssel - alkoholproblémákkal küzdő dolgozójával is a 444-ben, aki egy személyben robbantotta ki az elmúlt évtized legbrutálisabb világbotrányát: a cetli-gate-t. Ez annyit jelentett nála, hogy Lázár János videója után Bécs városát és a 444 szerkesztőségét szabályszerűen elárasztották a magyar kormányt kritizáló CETLIK, ezt igazolandó, fel is mutatott belőlük egyet. Mondjuk az teljesen mellékes, hogy ezt a cédulát bárki gyárthatta, a kocsi ablakára tehette, beküldhette a szerkesztőségbe. De ilyen szakmai finomságokkal teljesen felesleges foglalkozni, ha éppen cetlikről kell elkészíteni gyorsan egy anyagot. Bevallom, azt hittem, hogy ennél kreténebb, értelmetlenebb, fölöslegesebb progandaanyagot senki sem fog tud produkálni a választásig hátralévő időben, de nagyot tévedtem. Óriásit. Ki más vert volna rá Sorosékra hülyeségben, mint maga a néppártosodó Jobbik. A cetli-gate-nek legalább annyi előnye volt, hogy jóindulattal is legfeljebb 12 soros volt, azonban Vonáék legújabb mesterhúzása gigantikusan hosszúra sikeredett. Az alaphelyzetet a Párt szócsöve, az Alfahír vázolta egy tökéletes címben: Egy állítólag Németországba "menekült" magyar édesanya reménykeltő levele Vona Gáborhoz. De az alatta lévő rövid összefoglaló is egészen bravúrosra sikeredett: Koncz Loretta fiatal vásárosnaményi anyuka, aki sokakhoz hasonlóan úgy döntött, nem bír tovább a reménytelen, távlatok nélkül Magyarországon élni. Kisgyermekével együtt Németországba költözött, ahol élete sínre került. A Jobbik Facebook oldalán ismertette az 50-es évek nyelvezetét, szellemiségét kölcsönöző levelet, a cél pedig nem más volt, minthogy megmutatni, hogy milyen népszerű a csodálatos Vezető és Pártja!

Álmodozás az egyszerű, közvetlen, barátságos, humoros és emberi Vezetőről

Bár a fentiek tökéletesen visszaadják a levél szellemiségét, üzenetét, és akár ennyiből is bőven meg lehet érteni, hogy miről is van szó, de higgyék el, bőven megéri végigpörgetni ezt a bő lére eresztett levelet. Minden szava kincs! A helyzet adott: van nekünk egy 25 éves fiatal anyuka, aki természetesen sosem foglalkozott politikával, mert sohasem érdekelte. 2016 februárjáig itthon élte a fiatalok megszokott életét, de aztán úgy döntött, hogy végérvényesen elhagyja Magyarországot. Ennek legfőbb indoka az volt, hogy miközben egyetemre járt, azt tapasztalta, hogy a környezetében a buta emberek egyre nagyobb pozíciót töltenek be. Ez pedig végleg olaj volt a tűzre, ezért „muszájságból" Nürnbergbe költözött. Németországban élete csodásan alakult: nyugodt körülmények között tanulhat, békésen dolgozhat, sőt kisfia anyanyelvi szinten elsajátította a németet. Loretta levelében kiemelte, hogy szinte rögtön talált munkát egy fogászaton, és a párkapcsolatok terén is rendbejött az élete, talált magának egy német pasit.

Azonban a szép sikerek ellenére hiányzott valami az életéből. Valami nagyon, de sokáig nem döbbent rá, hogy mi is. Akár hiszik, akár nem 2018 februárjában fény derült erre: Vona Gábor volt az utolsó láncszem a boldogsághoz a külföldre szakadt anyukának. Ugyanis múlt hónapban kiszúrta Facebook-on, hogy „Vona Gábor elnök úr március 10-én Münchenbe látogat", akiről hallott már korábban a televízióban, sőt még jó pasinak is tartja. Innentől kezdve pedig lázasan kezdte el kutatni a kedves Pártelnök bejegyzéseit, hallgatni a nyilatkozatait, interjúit.

Elkezdtem valóban érdeklődve figyelni a Jobbik megnyilvánulásait, vittek, magukkal ragadtak – folytatódott a „magyar édesanya reménykeltő levele". A csodának is beillő egymásra találás mindenki legnagyobb örömére folytatódott, sőt még jobban kibontakozott:

azt mondták ki (a Jobbik), ami engem is érdekelt és amit magamban már én is sokszor megfogalmaztam.

éreztem, én is tartozom valahová, itt külföldön is bele tudtam borzongani abba, hogy végre MAGYAR lehetek.

egyre jobban érdekelt, mi van otthon, milyen a közhangulat.

Aztán a politika iránt túl sok érdeklődést nem tanúsító Loretta hirtelen el kezdett érdeklődést tanúsítani a politika iránt. Németországból elég szar helynek látja Magyarországot, mert szerinte:

lehallgatják a telefonbeszélgetéseket.

meghamisítják a közvélemény kutatásokat.

bármit ráhúzhatnak az emberre, akár be is börtönözhetik (!)

De ebben a vészjósló, rettenetes helyzetben szerencsére újra és újra elé került Vona müncheni fóruma a közösségi oldalán, mintegy végső, utolsó reményként. És akkor jött a nagy, visszavonhatatlan elhatározás részéről: mindenképpen találkoznom kell Vona Gáborral. Személyesen.

Találkozás az egyszerű, közvetlen, barátságos, humoros és emberi Vezetővel

Loretta elszántságát mi sem mutatta jobban, minthogy 160 kilométert is hajlandó volt utazni azért, hogy találkozzon a Pártelnökkel.

Német páromnak is egyre többször meséltem a Jobbikról, így ő is nagyon kíváncsi volt milyen karizmatikus személyiséggel bírhat az, aki ennyire megváltoztatott, igazi harcos hazafivá tett egy 25 éves lányt? – folytatódik a szédületes propagandalevél. Kiderül, hogy Loretta három ok miatt is szerencsésnek érezte magát, hogy találkozhatott a Vezetővel:

nagyszerű előadó

a Vezetőnek még arra is volt ereje, lélekjelenléte, hogy 20 percet beszélgessen vele. Külön öröm volt Lorettának, hogy „az előadó, a politikus után felfedezte benne a családfőt és a családapát is." Azt is észrevette, hogy a Vezető nem a szavazata miatt foglalkozott vele.

annyira türelmes volt Vona Gábor, hogy még a párjával is beszélgetett a fórum után! „Merre parkoltok Loretta?" – kérdezte a Pártelnök, és ezután a türelmes Vezető odasétált a kocsihoz, és angolul váltott pár szót váltott „magyar édesanya" német párjával.

A politika iránt egyáltalán nem érdeklődő Loretta, nehogy véletlenül félreértse valaki, mégegyszer nyomatékosította, hogy mit is gondol a Vezetőről: Gáborban egy tisztelettudó, magabiztos férfit ismertem meg, egy olyan politikust, aki ha kell mégis egyszerű, közvetlen, barátságos, humoros, emberi. A párom megjegyezte a hazafelé vezető úton, hogy most már ő is érti, miért vagyok „jobbikos" és miért volt ennyire fontos számomra a Gáborral való személyes találkozás.

A végén pedig a nem igazán néppárt-kompatibilis Szebb Jövőt felkiáltással búcsúzott olvasóitól.

Magasan veri a mezőnyt a külföldre szakadt lány és a csodálatos Vezető barátságát feldolgozó levél. Ugyan, néha olyan érzése támad az embernek, mintha a Jobbik propagandaosztályán írták volna az anyagot, de ha véletlenül mégsem, akkor felvetődik a kérdés, hogy Loretta mit is keres Nürnbergben, sokkal nagyobb szükség van rá a Párt Sajtóosztályán!