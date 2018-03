Hétfőn az EP-ben Soros emberei látják vendégül Soros ENSZ-beli emberét

Az Origo információi szerint hétfőn magas szintű együttes ülést tart Brüsszelben az Európai Parlament külügyi (AFET), fejlesztési (DEVE), valamint belügyi és igazságügyi bizottsága (LIBE). A téma pedig az ENSZ globális migrációs csomagja lesz, a meghívott előadó pedig Soros György ENSZ-tisztségviselője: Louise Arbour. Az ENSZ migrációs csomagját előkészítő Louise Arbournak nincs félnivalója a meghallgatáson, hiszen az EP-beli hallgatóság csaknem fele Soros megbízható szövetségesének számít, a tavaly kiszivárgott lista szerint. Így Magyarországra nézve sok jóval nem kecsegtet a mai találkozó.

Louise Arbour – ahogy erről már korábban írtunk – az ENSZ migrációért felelős különleges képviselője.

Arbour korábban a Soros György által pénzelt brüsszeli székhelyű Nemzetközi Kríziscsoport vezérigazgatója volt. A Nemzetközi Kríziscsoport tevékenysége több szempontból is aggályos, pénzügyi hátterét pedig a szintén Soros György féle Nyílt Társadalom Alapítvány biztosítja. Soros György jelenleg is a Nemzetközi Kríziscsoport igazgatóságának tagja, de fiát, Alexander Sorost is ott találjuk a kuratóriumi tagok között. Az ENSZ migrációs csomagját előkészítő Louise Arbour közel öt évig töltötte be a Nemzetközi Kríziscsoport vezérigazgatói pozícióját.Louise Arbor Munkásságáért Soros György személyesen tüntette ki a Soros-egyetem (CEU) Nyílt Társadalom díjával 2010-ben, amelyről már korábban írtunk.

Louise Arbour hétfői látogatását megelőzte egy előkészítésnek is tekinthető közös ülés az EP külügyi bizottsága és a LIBE-bizottság között 2018. február 27-én. Ezen Louise Arbour helyettese, Jonathan Prentice vett részt. Beszédében kellően megágyazott főnöke közelgő látogatásának: a migrációról, mint óriási lehetőségről beszélt.

Jonathan Prentice ráadásul nem csupán Louise Arbour hivatalvezetője. Van egy másik nagyon fontos tisztsége is, micsoda véletlen, ő is a Soros által pénzelt Nemzetközi Kríziscsoport igazgatója.

Soros ENSZ-ügynöke sajátjai közé megy az EP-ben

Louise Arbournak tehát elő van készítve hétfőre a terep sőt, ha megvizsgáljuk a bizottságok összetételét, látjuk, hogy nem sok izgulni valója van szélsőségesen liberális és migrációpárti nézetei miatt. A LIBE-bizottságot nem kell bemutatni, jól tudjuk, mit képviselnek a tagjai: ez a bizottság készíti Magyarországról azt a jelentést, ami alapján el lehet indítani hazánk ellen a 7. cikk szerinti, úgynevezett jogállamisági mechanizmust, amely akár Magyarország szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat. Vagyis a LIBE mindent megtesz, hogy meg lehessen büntetni Magyarországot azért, mert az Orbán-kormány nemet mondott az illegális bevándorlásra és a kötelező betelepítési kvótára.

Soros ENSZ-beli embere hallgatóságának a fele szintén Soroshoz köthető

Azonban a külügyi és a fejlesztési bizottság összetétele is beszédes. Alig egy éve szivárgott ki ugyanis Soros alapítványának belső adatbázisából az a lista, amelyen a milliárdos érdekeit érvényesítő európai parlamenti képviselők találhatók. Ez lényegében nem más, mint Soros György európai parlamenti frakciójának névsora. A fejlesztési bizottságnak 11, míg a külügyi bizottságnak 29 tagja szerepel ezen a listán. Ha ehhez még hozzáadjuk a LIBE bizottságban található 25 képviselőt, kirajzolódik a teljes kép: Louise Arbour hétfői beszédén 160 képviselő vehet majd részt, a képviselők majdnem fele, 65 fő Soros György megbízható szövetségese.

Mi is történik tehát? Soros György ENSZ-ben dolgozó embere tárgyal Soros György brüsszeli embereivel az ENSZ – tehát az egész világ – migrációs csomagjáról. A kör bezárult. Világosan látszik tehát, hogy azokat az országokat, amelyek ellenzik a migrációt be akarják szorítani, az egyik oldalról az ENSZ, a másik oldalról Brüsszel helyez nyomást rájuk. Ennek a nyomásnak csak erős, nemzeti kormányok tudnak ellenállni, olyan kormányok, amelyek nem adják fel a nemzeti szuverenitásukat, a biztonságot tartják szem előtt, és megvívják a harcot Soros György bevándorlást támogató csapataival szemben.