Ezért nem mondja el, hova rejtette a holttestet VV Fanni gyilkosa

A VV Fanni meggyilkolásával vádolt férfi korábbi ügyvédje újabb információkat adott ki védence vallomásából. A gyanúsított azért nem hívta a mentőket, amikor megtalálta az elájult Novozánszki Fannit, mert a lány barátnője lebeszélte róla. Ő kérte, hogy vigyék el a lányt egy olyan helyre, ahol már várják. Lichy József, VV Fanni ügyvédje szerint ezzel a történettel több alapvető probléma is van.

B. László korábbi ügyvédje azt is mondja, hogy VV Fanni barátnője beszélte le védencét arról is a férfit, hogy mentőt hívjon az eszméletlen lányhoz, és ő kérte meg arra is, hogy elvigyék egy ismeretlen helyre, ahol már várták az eszméleten lányt.

Lichy József szerint teljesen mindegy, hogy ki mit kér az embertől, ilyen esetben egyetlen viselkedés elfogadható, ha segítséget hívunk.

Bármi mást csinál az ember, saját magát keveri bajba. Senkinek a kedvéért, legyen az bárki, nem mozdítok el a tett helyszínéről egy meghalt vagy elájult személyt. Ezzel azt akarja elhitetni, hogy nem ő ölte meg, ő csak rátalált. Ez egy marhaság - mondta az Origónak a Novozánszki család ügyvédje, aki szerint a férfinak már csak azon járhat az agya, hogyan úszhatja meg a börtönt.

Tapasztalatból ilyenkor már nincs barátság. Ilyenkor már nem titkolják valakinek a kilétét. Nyilvánvalóan ez az egész egy kitalált mese - mondta Lichy József arra reagálva, hogy férfi korábbi védője szerint a gyanúsított egy ismeretlen embernek adta oda VV Fanni élettelen testét.

Lichy József szerint egyértelmű, miért nem árulja el, hogy hova rejtette a holttestet.

A kulcskérdés a holttest megtalálása. Az adhat választ két alapvető kérdésre. Az egyik a halál ténye, a másik pedig az oka, hogy miként halt meg. Muszáj megvizsgálni a holttestet, hogy milyen sérülések vannak rajta, ha az oszlás miatt ez még egyáltalán látható. Azért nem akarja előadni a holttestet ez az ember, mert attól fél, hogy a halotti vizsgálat választ ad arra a kérdésre, hogy Fannival miként végeztek. Meg nyilván azért sem, hogy ne tudják ráfogni, hogy ő rejtette el.

Szerinte az eltűnt lány barátnőjének semmi köze az esethez.

A gyanúsított ok nélkül akarja belekeverni az ügybe ezt a nőt, mert ha annak bármi köze lenne ehhez az esethez, akkor a rendőrség már meggyanúsította volna. Ez egyértelmű. Hónapokkal a lány eltűnése után a rendőrség ezzel a nővel szemben semmilyen kényszerintézkedést nem alkalmazott, ez azt mutatja, hogy semmi köze nincs ehhez a bűncselekményhez. Csak megpróbálják belekeverni.

B. László vallomása szerint miután odaadta az ismeretlen személynek az eszméletlen lányt, egy barátjával elmentek Siófokra. A rendőrség kihallgatta a gyanúsított barátját, aki elmondta, hogy nem látott holttestet az autóban. Gondolom, ha látott volna holttestet a kocsiban, akkor nem ült volna be. De ez nem jelenti azt, hogy ez B. Lászlónak alibit biztosít, hiszen több napja volt a holttest eltüntetésére. Ebből csak az következik, hogy amikor elindult Siófokra, akkor éppen máshol volt a holttest" - reagált Lichy József.

Ahogyan azt az Origo korábban megírta, VV Fanni tavaly november 20-án, este tűnt el. A gyilkossággal B. Lászlót gyanúsítják, aki a biztonsági kamera felvételei alapján az ölében vitte le a mélygarázsba a lány élettelen testét.

Először a Dunában keresték VV Fanni holttestét, később egy több hektáros erdős területet vizsgáltak át a gyanúsított bérelt autójának GPS-adataiból kiindulva.A rendőrség már halottkereső kutyákat is bérelt Németországból, és kutak mélyén is keresték a holttestet. Az utolsó információk szerint lehet, hogy mégis a Dunába dobhatták VV Fanni holttestét Szalkszentmártonnál.

A gyilkosság másnapján november 21-én B. László visszavitte a bérelt autót a kölcsönzőbe, amiből megpróbálta eltüntetni a vérnyomokat, de nem sikerült.

Amikor a kölcsönzőben megkérdezték, hogy mi történt, a férfi azt válaszolta, hogy elütött egy vadat és betette a csomagtartóba. Az ismerőse nem hitt neki, ezért hívta a rendőröket, akik elfogták a férfit. A férfi az eset óta előzetes letartóztatásban van, VV Fanni holttestét továbbra sem találták meg.